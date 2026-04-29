Programma Lista Civica “Agnone al Futuro”

Programma Amministrativo – Lista Civica “Agnone al Futuro” La lista civica Agnone al Futuro nasce con un obiettivo chiaro: contribuire, con spirito civico, responsabile e collaborativo, alla crescita della nostra comunità. Il nostro impegno è mettere al centro i bisogni quotidiani dei cittadini, sostenere il lavoro delle istituzioni e promuovere iniziative utili, concrete e realizzabili. Il nostro percorso si fonda su alcuni principi irrinunciabili: la pace come valore universale, il rispetto della dignità di ogni persona, la tutela dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione, la partecipazione democratica e la cura del bene comune.

Un programma essenziale, fatto di buonsenso, ascolto e attenzione al territorio.

1. Servizi ai cittadini • Migliorare l’accesso alle informazioni comunali con strumenti semplici, trasparenti e aggiornati.

• Favorire tempi più rapidi per pratiche, certificazioni e richieste.

• Promuovere sportelli di ascolto per segnalazioni, proposte e bisogni emergenti, nel rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità.

2. Decoro urbano e manutenzione

• Cura costante di strade, marciapiedi, verde pubblico e aree comuni.

• Interventi periodici di pulizia e manutenzione ordinaria. • Valorizzazione delle piccole piazze e degli spazi di quartiere come luoghi di incontro, socialità e convivenza pacifica. 3. Giovani e comunità

• Sostegno alle attività sportive, culturali e ricreative.

• Collaborazione con associazioni e gruppi informali per iniziative aperte a tutti, nel rispetto dei valori costituzionali di libertà, pluralismo e partecipazione.

• Promozione di eventi che rafforzino il senso di comunità, la cultura della pace e il dialogo intergenerazionale. 4. Ambiente e qualità della vita • Incentivare comportamenti sostenibili e campagne di sensibilizzazione. • Migliorare la raccolta differenziata e contrastare l’abbandono dei rifiuti.

• Tutelare parchi, sentieri e aree naturali del territorio, riconoscendo l’ambiente come bene comune da preservare per le generazioni future.

5. Piccole opere, grandi utilità

• Interventi mirati su illuminazione, segnaletica, sicurezza dei percorsi pedonali.

• Attenzione alle frazioni e alle zone meno centrali.

• Priorità alle opere che migliorano la vita quotidiana dei cittadini, con scelte ispirate ai principi di equità e responsabilità pubblica.

6. Collaborazione istituzionale

• Lavorare in dialogo con l’amministrazione comunale, senza contrapposizioni sterili.

• Sostenere progetti utili alla città, indipendentemente da chi li propone.

• Favorire un clima costruttivo, basato su responsabilità, partecipazione e rispetto reciproco, valori fondamentali della nostra democrazia.

7. Un impegno semplice: fare la nostra parte Agnone al Futuro non nasce per dividere, ma per contribuire. Crediamo che ogni cittadino possa dare qualcosa alla propria comunità: idee, tempo, attenzione. Il nostro programma è una promessa di impegno concreto, quotidiano e responsabile, per un paese più curato, più accogliente, più giusto e più attento ai bisogni di tutti. Un impegno che si ispira ai valori della pace, della solidarietà, della legalità e della Costituzione, che rappresenta il fondamento della nostra convivenza civile e della nostra libertà.