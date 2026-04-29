Asta Pubblica per l’Assegnazione in Proprietà di n. 2 Lotti nell’Area Artigianale “Giovanni Paolo II” – Comune di Agnone – Determina a Contrarre e Approvazione Bando

Il Comune di Agnone (IS), con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, ha indetto un’asta pubblica mediante procedura aperta per l’assegnazione in diritto di proprietà di n. 2 lotti ricadenti nell’Area Artigianale “Giovanni Paolo II”, nell’ambito del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.).

L’iniziativa si inserisce nel più ampio processo di riqualificazione e riassegnazione delle aree produttive comunali, resesi disponibili a seguito della risoluzione di precedenti contratti di compravendita, già dichiarati decaduti con atti amministrativi e confermati da pronunce giurisdizionali favorevoli all’Ente.

I lotti oggetto di assegnazione sono i seguenti:

Lotto A (n. 5) – Foglio 40, particelle 32-458-460-463 – superficie 3.188 mq – importo € 47.820,00

– Foglio 40, particelle 32-458-460-463 – superficie 3.188 mq – importo € 47.820,00 Lotto B (n. 3 ampliamento) – Foglio 39, particella 596 – superficie 2.225 mq – importo € 33.375,00

Il prezzo di cessione è fissato in € 15,00/mq, con obbligo per gli assegnatari di corrispondere anche gli oneri di urbanizzazione secondo la normativa vigente.

L’obiettivo dell’Amministrazione è favorire lo sviluppo economico del territorio, incentivando l’insediamento di attività artigianali, industriali e produttive, con conseguenti ricadute occupazionali e sociali.

Possono partecipare imprese individuali o societarie operanti nei settori ammessi dal bando. Ogni soggetto potrà presentare domanda per un solo lotto.

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC entro il termine indicato nel bando, complete della documentazione richiesta, comprensiva di cauzione pari al 10% del valore del lotto.

La selezione avverrà mediante graduatoria redatta da apposita commissione tecnica, sulla base di criteri premiali quali:

forme associative tra imprese;

progetti di ampliamento o sviluppo produttivo;

iniziative imprenditoriali giovanili;

impatto occupazionale e investimenti previsti.

In caso di parità sarà effettuato sorteggio pubblico

L’assegnazione definitiva sarà formalizzata tramite contratto pubblico, da stipularsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito. Il Comune si riserva comunque la facoltà di non procedere all’assegnazione per motivi di interesse pubblico.

Il provvedimento e il relativo bando sono pubblicati all’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e trasparenza amministrativa.

Il procedimento è seguito dal Responsabile dell’Area Tecnica, che assume anche il ruolo di Responsabile Unico del Progetto.