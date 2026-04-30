Festival del Diritto – VIII Edizione: ad Agnone l’evento conclusivo tra memoria, legalità e giovani protagonisti

Si terrà il prossimo 5 maggio, dalle ore 9:30 alle 12:30, presso il Palazzetto dello Sport di Agnone, l’evento conclusivo del “Festival del Diritto – VIII Edizione”, che chiude il suo percorso itinerante sul territorio molisano con una mattinata intensa dedicata ai valori della legalità, della memoria, della giustizia sociale e dell’educazione civica.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto e crescita, coinvolgendo istituzioni, scuole, forze dell’ordine e rappresentanti del mondo culturale e religioso. Protagonisti saranno soprattutto i giovani: oltre 300 studenti provenienti da tutto il Molise prenderanno parte all’evento, contribuendo a rendere vivo il dialogo sui temi fondamentali della cittadinanza attiva.

Tra gli ospiti di rilievo figurano il Generale Antonino Neosi, la dottoressa Simona dalla Chiesa, Padre Maurizio Patriciello, il Cardinale Francesco Coccopalmerio, il Maestro Valerio Aspromonte, l’Ambasciatrice Majlinda Frangaj e il Maestro Kozeta Prifti.

Nel corso della manifestazione sarà proiettato un video racconto del festival, insieme a un contributo del professor Luca Trapanese. Uno dei momenti più significativi sarà la consegna di una targa in bronzo dedicata al piccolo Giuseppe Di Matteo, simbolo della lotta alla criminalità organizzata e della memoria civile.

L’evento vedrà la partecipazione di studenti provenienti da Termoli e Isernia, insieme agli allievi della Scuola Carabinieri, della Scuola di Polizia e agli studenti delle scuole medie e dell’Istituto Tecnico di Agnone.

La mattinata si aprirà alle ore 9:30 con l’accoglienza e l’avvio dei lavori. A seguire, dopo i saluti istituzionali e l’introduzione al festival, si alterneranno interventi, proiezioni e momenti di riflessione. Particolarmente toccante sarà il momento commemorativo dedicato al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, figura simbolo della lotta alla mafia.

La manifestazione si concluderà con l’intervento finale di Padre Maurizio Patriciello e i saluti conclusivi. Successivamente, è prevista la celebrazione della Santa Messa presso la Cattedrale Maria SS. di Costantinopoli di Agnone.

Gli organizzatori, nel ringraziare il Comune di Agnone per la collaborazione istituzionale, invitano scuole, associazioni, Pro Loco e realtà locali a diffondere l’iniziativa per favorire la più ampia partecipazione della comunità.

Un appuntamento che si conferma non solo come evento culturale, ma come esperienza condivisa di impegno civile, memoria e speranza per le nuove generazioni.