1Â° Maggio 2026 â€“ Omaggio alle Vittime delle Morti Bianche al Monumento ai Caduti sul Lavoro di Agnone.

In occasione della Festa dei Lavoratori, si Ã¨ svolta oggi ad Agnone la manifestazione commemorativa presso il Monumento ai Caduti sul Lavoro, situato nella zona artigianale.

Allâ€™evento erano presenti il Sindaco, lâ€™Amministrazione Comunale e la famiglia dello scultore Nicola Cacciavillani, artigiano agnonese che donÃ² il monumento alla comunitÃ .

La cerimonia ha rappresentato un momento di raccoglimento e riflessione, volto a onorare tutte le vittime del lavoro e a ribadire lâ€™importanza della sicurezza, della dignitÃ e dei diritti dei lavoratori.

Il luogo, fortemente simbolico per il tessuto produttivo locale, continua a essere punto di riferimento per mantenere viva la memoria e promuovere una cultura del lavoro piÃ¹ sicura e consapevole.