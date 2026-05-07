Bianca Atzei in concerto a Cerro a Volturno il 16 agosto per la festa di San Rocco: ingresso gratuito

Ci sarà anche Bianca Atzei nell’estate musicale molisana. La cantante sarà in concerto il prossimo 16 agosto della frazione di Cupone, a Cerro a Volturno, per un live con ingresso gratuito in occasione della festa di San Rocco.

Classe 1987, la Atzei nasce a Milano con il cuore in Sardegna, regione di provenienza dei genitori. Cresce ascoltando Whitney Houston e Mariah Carey, ma è aperta a qualsiasi genere musicale, e ama in particolare la musica anni ’60 di interpreti come Mina, Luigi Tenco, Patty Pravo e Sergio Endrigo.

Il 3 agosto 2012 esce il singolo d’esordio “L’amore vero”, in poco tempo diventa un grande successo radiofonico, così anche il video con più di 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nello stesso autunno esce il singolo “La gelosia” in duetto con Francesco “Kekko” Silvestre dei Modà, con 5 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube. Una collaborazione che prosegue anche l’anno successivo. Proprio il frontman dei Modà è infatti autore per Bianca della sua hit dell’estate “La paura che ho di perderti” che ottiene un enorme successo radiofonico e quasi 6 milioni di visualizzazioni su YouTube e che la cantante eseguirà sul palco con i Modà nei concerti della band allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano nel luglio 2014. Bianca Atzei è protagonista dei più grandi eventi dell’estate, di un tour nella sua terra sarda, e ad ottobre apre le date del tour autunnale dei Modà.

Una grande emozione arriva quando Gianni Morandi la vuole per duettare con lui nella chiusura di “Gianni Morandi – Live in Arena”, la due giorni di concerti evento tenuta dal grande artista all’Arena di Verona nell’ottobre 2013. Bianca è anche l’interprete di “One Day I’ll Fly Away”, lead song della colonna sonora di “Anna Karenina”, la fiction con Vittoria Puccini ispirata al romanzo di Lev Tolstoj andata in onda su Rai Uno. A gennaio 2014 si esibisce invece in una gremita Piazza Plebiscito a Napoli per il concerto di Capodanno organizzato da Gigi D’Alessio. Partecipa al Festival di Sanremo due volte, nella 65esima e nella 67esima edizione. La prima volta con il brano “Il solo al mondo” e la cover di “Ciao amore, ciao” di Luigi Tenco; la seconda con la canzone ‘Ora esisti solo tu’ scritta da Kekko Silvestre dei Modà.Seguono diversi dischi e tour di successo oltre a collaborazioni con artisti come Gigi D’Alessio, J-Ax, Ron, Loredana Bertè, Ultimo, Marco Masini.

E siamo all’ultimo periodo. Lo scorso anno Bianca è tornata con il singolo Testacoda, un brano che conferma la sua capacità di unire sonorità moderne a un’impronta pop riconoscibile e immediata. Nello stesso anno ha partecipato al San Marino Song Contest, portando la sua energia e il suo stile unico su un palcoscenico internazionale. Successivamente, ha intrapreso un tour estivo in tutta Italia. A dicembre 2025 pubblica inoltre il singolo “Ti amo ma non posso dirlo” in duetto con Kekko Silvestre dei Modà, segnando una nuova collaborazione con il frontman della band con cui aveva già lavorato agli inizi della sua carriera. Ora è pronta per il nuovo tour estivo che la porterà anche in Molise, il 16 agosto nella frazione di Cupone, a Cerro a Volturno.