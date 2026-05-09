Mario Petrecca: Sicurezza, Servizi, Risultati.

Candidato per "Nuovo Sogno Agnonese"

La gestione di una comunità richiede competenza e attenzione costante. In questi anni abbiamo trasformato la sicurezza e i servizi di Agnone, portando innovazione tecnologica e una presenza costante sul territorio per non lasciare indietro nessuno.

Cosa abbiamo realizzato (e continueremo a fare):

?️ Sicurezza e Tecnologia:

Abbiamo potenziato la Polizia Locale con nuovi mezzi, divise e una sala operativa all'avanguardia.

Installazione di 36 telecamere di videosorveglianza con sistema di lettura targhe per un controllo capillare e protezione contro la criminalità.

? Protezione Civile d'Eccellenza:

Agnone è oggi l'unico comune della provincia dotato di un Piano di Protezione Civile di ultima generazione.

Siamo stati in prima linea durante l'emergenza Covid, le crisi idriche e gli incendi, garantendo assistenza immediata.

? Trasporti e Mobilità Sociale:

Rinnovato il parco mezzi con nuovi scuolabus e attivato nuove linee strategiche (Frosolone-Agnone, Trivento-Agnone).

Servizio a chiamata: Lancio del nuovo pulmino elettrico per le contrade non servite dai mezzi ordinari, garantendo il diritto alla mobilità a tutti i cittadini.

?️ Decoro e Personale:

Focus sulla manutenzione, l'arredo urbano e l'assunzione di nuovo personale per rendere la macchina comunale più efficiente.

La nostra promessa

"Il mio impegno è stato, e sarà sempre, quello di garantire una città sicura, servizi moderni e una vicinanza reale a ogni singolo cittadino, dal centro alle contrade."

?️ Il 24 e 25 Maggio

Scegli l'esperienza. Scegli la sicurezza. Scegli chi ha dimostrato di saper fare.

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