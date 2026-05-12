San Salvo, conclusi i lavori di riqualificazione della palestra di via Verdi: struttura più efficiente e sostenibile

A San Salvo sono stati conclusi i lavori di riqualificazione della palestra di via Verdi, che oggi si presenta con una veste completamente rinnovata, più moderna ed efficiente.

L’intervento, realizzato grazie a un finanziamento a fondo perduto del Ministero dell’Ambiente intercettato dall’amministrazione comunale attraverso il bando CSE 2025, ha riguardato il miglioramento complessivo della struttura. Tra gli interventi effettuati figurano l’installazione di nuovi infissi, un relamping completo con illuminazione a LED e la realizzazione di un impianto fotovoltaico dotato di sistema di accumulo. Soluzioni che consentono di utilizzare energia pulita, ridurre i consumi e garantire un maggiore comfort per gli utenti.

“La palestra compie così un importante salto di qualità anche dal punto di vista energetico, contribuendo a una gestione più sostenibile delle strutture pubbliche e a un minore impatto ambientale”, spiega il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis. “Con l’ultimazione dei lavori si restituisce alla comunità uno spazio rinnovato non solo nell’aspetto, ma anche nella sua funzione: un luogo più efficiente, luminoso e al passo con le esigenze di atleti, studenti e cittadini”, conclude.

L’intervento segna un ulteriore passo avanti verso una città che investe nella qualità delle proprie infrastrutture, con attenzione all’ambiente e al benessere collettivo.