Hashish e cocaina in auto sulla Statale 85: arrestato 58enne romano dai Carabinieri di Isernia

Una significativa operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti Ã¨ stata condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Isernia. Lâ€™intervento, che rientra nei capillari controlli in materia, ha portato allâ€™arresto in flagranza di reato di un cittadino italiano di 58 anni, residente a Roma.

Lâ€™operazione Ã¨ scattata lo scorso 6 maggio, quando personale della Sezione Operativa coadiuvato da una pattuglia della Sezione Radiomobile fermava lâ€™uomo per un controllo mentre viaggiava a bordo della sua autovettura lungo la Starda Statale 85. Insospettiti dallâ€™atteggiamento del conducente, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione veicolare e personale. Lâ€™attivitÃ ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente 10 panetti di hashish, per un peso totale di 1,030 chilogrammi e un involucro contenente 0,50 grammi di cocaina. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato locale, avrebbe potuto fruttare un introito illecito stimato in circa 15.000,00 Euro.

Sulla scorta degli accertamenti, il 58enne Ã¨ stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dellâ€™art. 73 del D.P.R. 309/1990. Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Isernia, lâ€™uomo Ã¨ stato inizialmente condotto presso il locale carcere e successivamente, lâ€™AutoritÃ Giudiziaria dopo aver convalidato lâ€™arresto, ha disposto nei confronti dellâ€™indagato la misura degli arresti domiciliari.

Lâ€™operazione conferma lâ€™impegno costante dellâ€™Arma dei Carabinieri nel contrasto al fenomeno dello spaccio, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione della diffusione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche tra le fasce piÃ¹ giovani della popolazione.

Il procedimento Ã¨ nella fase delle indagini preliminari durante la quale lâ€™indagato potrÃ fare la sua difesa ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Lâ€™indagato Ã¨ da considerarsi non colpevole fino a quando la suao colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza definitiva.