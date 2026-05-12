Linea Adriatica: riapre la Termoli-Lecce e debutta il nuovo viadotto di Ripalta

BARI â€“ Importante passo avanti per il potenziamento della direttrice Adriatica. Da oggi la circolazione ferroviaria sulla linea Termoli â€“ Lecce torna regolare grazie allâ€™attivazione dei primi quattro chilometri del nuovo tracciato tra Ripalta e Lesina.
I treni percorrono ora un binario di nuova concezione, sopraelevato rispetto alla linea storica per migliorare le prestazioni e la sicurezza. Il cuore dell'opera Ã¨ il nuovo viadotto Ripalta:
Lunghezza: 1,2 chilometri.
Struttura: 47 campate complessive.
Sicurezza: Lâ€™opera, insieme a 27 nuovi tombini di drenaggio, funge da protezione contro il rischio idrogeologico, mettendo in sicurezza la piana alluvionale del fiume Fortore.
L'intervento fa parte del piÃ¹ ampio progetto di raddoppio della tratta, un'opera strategica nazionale che vede impegnati oltre 100 tecnici.
Investimento per la tratta Ripalta-Lesina: 106 milioni di euro (di cui 81 milioni derivanti dal PNRR).
Completamento raddoppio: Previsto entro gennaio 2027.
Quadro generale: Il raddoppio complessivo della Termoliâ€“Lesina ha un valore totale di 700 milioni di euro, fondamentale per velocizzare i collegamenti lungo tutta la costa adriatica.
"L'attivazione di oggi rappresenta una tappa intermedia fondamentale per consegnare al territorio un'infrastruttura moderna, resiliente e capace di sostenere lo sviluppo del trasporto su ferro nel Mezzogiorno."