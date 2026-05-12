Agnone, dal 22 al 24 maggio il convegno internazionale sulla Tavola Osca

Dal 22 al 24 maggio, Agnone ospiterà il secondo convegno internazionale di studi “La Tavola di Agnone nel contesto italico”, appuntamento dedicato all’approfondimento di uno dei più importanti reperti dell’Italia antica: la celebre Tavola Osca sannita, testimonianza fondamentale per la conoscenza della lingua, della religione e della cultura di questo popolo italico. Il convegno offrirà un’importante occasione di confronto scientifico internazionale tra esperti.

L’evento, organizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Agnone, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise, l’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte e la Direzione Regionale Musei Nazionali Molise, si svolgerà presso il Teatro Italo Argentino.

Il convegno rientra nelle iniziative legate alla realizzazione del polo culturale di Palazzo Bonanni, progetto finanziato dal Ministero della Cultura che prevede anche uno spazio dedicato alla valorizzazione della Tavola Osca.

Dopo i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale, i lavori si apriranno con gli interventi di Enrico Rinaldi, direttore del Parco archeologico di Sepino e direttore regionale Musei Nazionali Molise, e del professor Adriano La Regina, tra i più autorevoli esperti dell’antichità italica.

Seguiranno gli interventi di numerosi studiosi di fama internazionale, che offriranno il proprio contributo scientifico sul tema della Tavola di Agnone e, più in generale, sulla storia dei popoli italici.

La cittadinanza è invitata a partecipare. In allegato il calendario completo degli appuntamenti.