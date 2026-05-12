ADMO Molise, 90 Allievi Carabinieri della Scuola “Eugenio Frate” si sottopongono alla tipizzazione per il Registro Donatori di midollo osseo

Un importante gesto di altruismo e senso civico arriva dai 90 Allievi Carabinieri della Scuola Eugenio Frate di Campobasso che hanno scelto di sottoporsi alla tipizzazione grazie all’iniziativa promossa da ADMO Molise, con l’obiettivo di entrare nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo e offrire una concreta speranza di vita ai pazienti in attesa di trapianto.

Nel corso della cerimonia, il Presidente di ADMO Molise, Eugenio Astore, ha voluto ringraziare personalmente gli Allievi Carabinieri per la straordinaria sensibilità dimostrata, sottolineando il valore umano e sociale di una scelta che potrebbe, un giorno, salvare la vita di una persona affetta da gravi malattie del sangue. «Donare speranza è uno dei gesti più alti di solidarietà – ha dichiarato il Presidente di ADMO Molise Eugenio Astore –. Questi giovani Allievi Carabinieri hanno dimostrato grande responsabilità e attenzione verso il prossimo. Entrare nel Registro Donatori significa poter diventare, anche con una semplice compatibilità genetica, l’unica possibilità di cura per chi lotta contro leucemie e altre patologie ematologiche».

L’iniziativa, grazie alla piena disponibilità del Comandante della Scuola Allievi Colonnello Bruno Capece, rappresenta un significativo esempio di collaborazione tra istituzioni e associazioni di volontariato, finalizzato alla diffusione della cultura della donazione e della sensibilizzazione sul tema del midollo osseo. La tipizzazione consiste in un semplice prelievo salivare o ematico che permette di individuare eventuali compatibilità con pazienti in attesa di trapianto. Un piccolo gesto che può trasformarsi in un dono immenso: la possibilità di continuare a vivere.

ADMO Molise rinnova il proprio impegno nella promozione della donazione di midollo osseo, invitando soprattutto i giovani a informarsi e a iscriversi al Registro Donatori, perché ogni nuovo iscritto può rappresentare una speranza concreta per chi combatte ogni giorno contro la malattia.