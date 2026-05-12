Vasto, approvata la rottamazione dei tributi comunali Il centrosinistra «Misura di sostegno per famiglie e cittadini»

I gruppi consiliari del centrosinistra di Vasto esprimono soddisfazione per l’approvazione nel Consiglio comunale di oggi 12 maggio 2026 del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, un provvedimento importante che introduce la possibilità di “rottamazione” dei tributi locali e delle sanzioni amministrative.

Si tratta di una misura di buon senso amministrativo, pensata per andare incontro alle difficoltà economiche di tante famiglie, lavoratori e attività del territorio che, negli ultimi anni, hanno accumulato pendenze relative a IMU, TARI, TASI e sanzioni del Codice della Strada.

Grazie al regolamento, i cittadini potranno regolarizzare la propria posizione versando la quota capitale e le spese di notifica, beneficiando invece dell’azzeramento di sanzioni e interessi moratori. Sarà inoltre prevista la possibilità di rateizzazione degli importi dovuti, secondo criteri proporzionati all’entità del debito.

Questa scelta rappresenta una risposta concreta e responsabile: da una parte si offre un’opportunità reale ai contribuenti in difficoltà, dall’altra si consente all’ente comunale di recuperare risorse importanti in maniera più efficace e sostenibile.

Il centrosinistra vastese rivendica con convinzione una misura che mette al centro il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, privilegiando il dialogo e la possibilità di rientrare dalla morosità senza il peso aggiuntivo di sanzioni e interessi spesso diventati insostenibili.

Nei prossimi giorni il Comune renderà note modalità, tempi e procedure per la presentazione delle domande attraverso il sito istituzionale e i canali ufficiali dell’amministrazione comunale.

I gruppi del centrosinistra continueranno a lavorare affinché le politiche comunali siano sempre più orientate al sostegno delle famiglie e alla tutela della coesione della comunità cittadina.