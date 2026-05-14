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Agnone: il Museo della Bilancia cerca un giovane collaboratore per il suo team!

AttualitÃ 
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Agnone: opportunitÃ  di lavoro al nuovo Museo della Bilancia

Annuncio:
Ãˆ prossima lâ€™apertura ad Agnone di un nuovo polo museale tematico dedicato al Museo della Bilancia. Per il progetto si ricerca una persona giovane, motivata e dinamica da inserire con contratto a tempo indeterminato.

Requisiti richiesti:

  • diploma di scuola superiore;
  • conoscenza almeno della lingua inglese;
  • competenze informatiche di base.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum allâ€™indirizzo e-mail:
mubilamuseobilancia@gmail.com

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