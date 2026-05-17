Eurovision Song Contest 2026: vince la Bulgaria, quinto posto per l’Italia

Si è conclusa a Vienna, in Austria, la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, ospitata dal Paese vincitore dell’anno precedente grazie al trionfo di JJ con il brano “Wasted Love”.

A rappresentare l’Italia è stato Sal Da Vinci, vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Sarà per sempre sì”. Come da tradizione, il vincitore del Festival ottiene il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision, a patto che accetti la partecipazione alla competizione europea. L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di 35 Paesi, due in meno rispetto ai 37 presenti l’anno precedente. Un cambiamento dovuto ai cinque ritiri registrati quest’anno e ai tre ritorni ufficializzati prima dell’inizio della competizione. Sono stati invece 25 i Paesi finalisti che hanno avuto accesso alla serata conclusiva.



La storia italiana all’Eurovision resta tra le più importanti della manifestazione, con tre vittorie conquistate nel corso degli anni:

1964: Gigliola Cinquetti con “Non ho l’età”

1990: Toto Cutugno con “Insieme: 1992”

2021: Måneskin con “Zitti e buoni”

Come da tradizione, l’Italia ha avuto accesso diretto alla finale in quanto membro dei cosiddetti “Big Four”, il gruppo dei principali sostenitori finanziari dell’Unione Europea di Radiodiffusione, insieme a Francia, Germania e Regno Unito. Dal 2011 al 2025 il gruppo era noto come “Big Five”, ma con il ritiro della Spagna dalla competizione, dall’edizione 2026 la denominazione è cambiata ufficialmente in “Big Four”.

L’edizione di quest’anno ha segnato anche il ritorno della Bulgaria dopo tre anni di assenza. Un rientro trasformatosi in una pagina storica per il Paese: grazie a Dara e al brano “Bangaranga”, la Bulgaria ha infatti conquistato per la prima volta la vittoria nella competizione europea. La performance dell’artista bulgara ha convinto sia il televoto sia le giurie nazionali, permettendo al Paese di chiudere al primo posto al termine della finale. Come previsto dal regolamento, ogni Paese in gara non può votare il proprio rappresentante, né attraverso il televoto né tramite le giurie nazionali.



Per l’Italia arriva invece il quinto posto di Sal Da Vinci con “Sarà per sempre sì”, risultato che conferma ancora una volta la presenza costante del nostro Paese nelle posizioni alte della classifica finale. Un piazzamento identico a quello ottenuto nell’edizione 2025 da Lucio Corsi che, con il brano “Volevo essere un duro”, aveva conquistato anch’egli il quinto posto nella finale europea.