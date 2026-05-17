Tumori cutanei, visite gratuite a Termoli e Campobasso

Visite dermatologiche gratuite a Termoli e Campobasso della Lilt provinciale per la prevenzione dei tumori cutanei in vista della stagione balneare e l'inizio dell'estate.

L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna nazionale dedicata alla cura della pelle con l'esposizione al sole della bella stagione.

L'associazione provinciale di Campobasso, grazie alla disponibilitÃ e collaborazione di professionisti dermatologi, propone lo screening gratuito su prenotazione al numero 0875.714008 da lunedÃ¬ 18 maggio dalle 10 alle 12.

Le visite si svolgeranno a Termoli il 22 maggio dalle 16 alle 20 in un ambulatorio di una farmacia di Corso nazionale, sabato 23 maggio nella farmacia Le Diomedee dalle 9 alle 12,30 mentre nel pomeriggio in Piazza Monumento dalle 15 alle 18.

Domenica 24 maggio sempre nel centro termolese si terrÃ la distribuzione gratuita di materiale informativo. Il camper della Lilt Campobasso e i suoi volontari saranno presenti in piazza con attivitÃ divulgativa ed informativa. Ci saranno esperti per sottolineare le buone pratiche da seguire quando siamo esposti al sole e saranno distribuiti gadget e opuscoli. Dal 28 al 30 maggio Ã¨ la volta di Campobasso in Piazza Municipio.