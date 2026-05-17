Ugo D’Onofrio – Prato Gentile: il silenzio della montagna e la pace interiore

La poesia “Prato Gentile” di Ugo D’Onofrio è una breve meditazione sulla montagna come luogo di pace interiore.

Il paesaggio di Prato Gentile, nei pressi di Capracotta, viene descritto come uno spazio puro e silenzioso, dove il vento tra gli abeti accompagna uno stato di calma profonda.

La natura non è solo descrizione, ma diventa esperienza spirituale: il poeta sente il silenzio nel cuore, la pace nello spirito e una sensazione di distacco dal mondo esterno. Tutto ciò porta a una sospensione del tempo e delle preoccupazioni.

In sintesi, è una poesia che esprime armonia, silenzio e meditazione, dove il contatto con la montagna conduce a una forma di serenità quasi “senza tempo”.

PRATO GENTILE

fra maestosi abeti bianchi

corre il vento

e lieve increspa

i capelli sulla fronte.

Qui le viol dell'intelletto

volgono il capo

alzando gli occhi verso il cielo

in segno di rispetto.

Nel cuore un gran silenzio

e nello spirito la pace:

ogni respiro una preghiera!

E il mondo resta fuori,

fuori di me

tra questi boschi assorto

mentre vola il mio pensiero.

Esso oltre le nebbie vola

in una luce di sogno

che fu vivo.

Ogni affanno infin si cheta

sotto lo sguardo

immortale della sera

e l'ora si fa luce

senza fine:

or anche il tempo

il suo cammino sospende.

Campobasso,15/05/2026 ugodonofrio

