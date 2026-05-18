Guardia Costiera di Vasto: intensificati i controlli sul litorale in vista dellâ€™estate

Con lâ€™avvicinarsi della stagione estiva, il personale della Guardia Costiera di Vasto ha intensificato i controlli lungo la fascia demaniale marittima di competenza per verificare eventuali abusivismi o anomalie e monitorare le operazioni di livellamento e pulizia degli arenili.

Nel corso delle verifiche Ã¨ emerso che alcune strutture balneari installate da un concessionario vastese disperdevano sullâ€™arenile un significativo quantitativo di filamenti di rafia sintetica, senza provvedere al recupero del materiale e al corretto conferimento per lo smaltimento. I militari dellâ€™Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto hanno accertato che la rafia presente sulla sabbia proveniva dagli ombrelloni predisposti per la stagione estiva, attualmente non vietati dalla normativa vigente. Per questo motivo Ã¨ stata elevata una sanzione amministrativa da 1.032 euro ed Ã¨ stato intimato al concessionario di recuperare il materiale disperso per il successivo smaltimento.

Negli ultimi mesi la Guardia Costiera ha inoltre perlustrato il litorale di giurisdizione per verificare le occupazioni demaniali presenti e il possesso delle relative autorizzazioni. I controlli, svolti in alcuni casi anche con il supporto del personale tecnico del Comune di San Salvo, hanno portato al deferimento allâ€™AutoritÃ giudiziaria di otto persone: secondo quanto accertato, le autorizzazioni per lâ€™occupazione del demanio marittimo erano scadute e le opere non erano state rimosse dal pubblico demanio, determinando di fatto unâ€™occupazione abusiva.

Nel comunicato viene inoltre richiamata lâ€™ordinanza balneare 2026 della Regione Abruzzo (determinazione n. 4524/26 dpc.032/67 dellâ€™11 marzo 2026), che vieta la realizzazione di opere o strutture, anche amovibili e provvisorie, nonchÃ© il deposito oltre il tramonto di attrezzature da spiaggia come ombrelloni, tende, lettini, sdraio e sedie sulle spiagge libere e sulle spiagge libere attrezzate. Tali materiali possono essere considerati abbandonati e trattati come rifiuti ai sensi della normativa vigente.





La Guardia Costiera di Vasto ha infine ribadito che le attivitÃ di controllo sul demanio marittimo proseguiranno senza soluzione di continuitÃ per garantire la libera fruizione degli spazi pubblici e contrastare occupazioni non autorizzate.