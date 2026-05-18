ADMO Molise: il 22 maggio a Campobasso la 20ª Giornata regionale dedicata alla donazione di midollo osseo

Si terrà venerdì 22 maggio, alle ore 9:30, nell’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso, la 20ª Giornata Regionale della Donazione di Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche dedicata a Carolina Sabatelli.

L’iniziativa, istituita con la Legge Regionale n.46 del 6 dicembre 2005, è promossa da ADMO Molise in collaborazione con istituzioni scolastiche, sanitarie e associazioni del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione e diffondere una maggiore consapevolezza scientifica sul tema. Alla manifestazione parteciperanno esperti del settore, rappresentanti del Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), volontari, testimonial e studenti. Durante la mattinata si alterneranno interventi scientifici, testimonianze e momenti di confronto dedicati soprattutto ai giovani.

Particolare attenzione sarà rivolta alla fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni, considerata fondamentale per l’ampliamento del registro nazionale dei donatori. Nel corso dell’evento saranno inoltre fornite informazioni pratiche sulle modalità di iscrizione al registro. La partecipazione è libera e aperta a tutti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare ADMO Molise al numero 0874 312642, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.