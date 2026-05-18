Trivento, Bina Di Filippo vince il primo posto al Premio Nazionale “Io Esisto” di Ottaviano

Importante riconoscimento per Bambina Di Filippo, conosciuta da tutti come Bina, insegnante poggese di nascita ma triventina d’adozione, dove tuttora risiede. Con la sua poesia, Di Filippo ha conquistato il primo posto alla 16ª edizione del Premio Nazionale di Poesia “Io Esisto”, svoltosi ad Ottaviano (NA).

Come riportato nella targa del premio, la triventina si è classificata prima nella sezione “A” con la lirica “Dal dolore la vita”, distinguendosi in una prestigiosa rassegna che coinvolge autori provenienti da tutta Italia. Una soddisfazione anche per la sua comunità, che celebra il successo della sua concittadina in un importante concorso dedicato alla poesia.

Attraverso versi intensi e profondamente emozionanti, la poesia racconta un percorso di dolore, rinascita e speranza, affidando alla poesia un messaggio umano di grande forza emotiva. Grande l’emozione espressa dall’autrice, che ha condiviso la gioia per questo traguardo: “Con immensa gioia condivido un momento che porterò nel cuore: il Primo Premio al Concorso Nazionale di Poesia di Ottaviano. La poesia, per me, è voce dell’anima, rifugio, verità e coraggio. Ricevere questo riconoscimento è un’emozione difficile da spiegare, perché dietro ogni verso ci sono silenzi, sogni, ferite e rinascite. Grazie a chi mi sostiene e a chi legge, perché la poesia vive proprio lì: nel cuore di chi riesce ancora ad emozionarsi”.

Parole che racchiudono emozioni profonde e un forte messaggio di speranza, confermando ancora una volta il valore della cultura come strumento di condivisione umana.