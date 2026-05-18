Campobasso, in congedo l’Appuntato Scelto QS Leonardo Tancredi dopo oltre 40 anni di servizio

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, 18 maggio, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, la cerimonia di commiato per l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Leonardo Tancredi, collocato in congedo per raggiunti limiti di età dopo oltre quarant’anni di servizio nell’Arma.

Alla cerimonia hanno partecipato l’Ufficio Comando del Comando Provinciale e una rappresentanza di militari in servizio, riuniti per salutare l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Leonardo Tancredi, che ha prestato servizio come addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Campobasso. Nel corso dell’incontro, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, Colonnello Luigi Di Santo, ha ripercorso le tappe più significative della carriera di Tancredi, sottolineandone il senso del dovere, la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso degli anni a tutela della legalità e al servizio della cittadinanza.

Momento centrale della cerimonia è stata la consegna della medaglia ricordo concessa dall’Arma, con la quale il Colonnello Di Santo ha voluto ringraziare il militare per il lavoro svolto e per il rapporto umano e professionale costruito con i colleghi durante la lunga carriera. Parole di stima anche da parte del Luogotenente Carica Speciale Francesco Fraioli, responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica, che ha condiviso con Tancredi un lungo percorso professionale. La cerimonia si è conclusa con gli auguri dei colleghi per il suo nuovo percorso di vita.