Vasto, rinnovato il protocollo Comuneâ€“Guardia di Finanza contro gli illeciti economici

Oggi, 19 maggio, nella Sala del Gonfalone del Comune di Vasto, Ã¨ stato rinnovato il protocollo d'intesa tra la CittÃ del Vasto e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, volto rafforzare lâ€™azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari. Il protocollo firmato Ã¨ utile, in particolar modo, ai fini del coordinamento dei controlli della posizione reddituale e patrimoniale dei beneficiari di eventuali prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Vasto, dallo Stato e dallâ€™Unione europea. Il protocollo, in breve, prevede la cessione alla Guardia di Finanza, da parte del Comune, dei dati e delle informazioni utili ai controlli. Lâ€™accordo ha una durata di tre anni. Presente, con il sindaco Francesco Menna, lâ€™assessore ai Tributi comunali Gabriele Barisano. Per la Guardia di Finanza provinciale di Chieti, il documento Ã¨ stato firmato dal colonnello Massimo Otranto.



Â«Esprimo profonda gratitudine alla Guardia di Finanza. Con il rinnovo di questo protocollo confermiamo la volontÃ di rafforzare la collaborazione istituzionale â€“ spiega il sindaco Francesco Menna - per garantire piÃ¹ controlli e tutela delle risorse pubblicheÂ».



Â«Ãˆ unâ€™azione importante per assicurare trasparenza e legalitÃ . Vogliamo tutelare, soprattutto, i cittadini che hanno realmente diritto ai benefici previsti. Grazie al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Chieti per la disponibilitÃ e per il costante lavoro svolto al fianco del nostro enteÂ», ha aggiunto lâ€™assessore ai Tributi comunali Gabriele Barisano.