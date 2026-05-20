CONCORSO PER UFFICIALI DEL RUOLO TECNICO DELLâ€™ARMA DEI CARABINIERI

Sono iniziate le procedure per la selezione e lâ€™arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dellâ€™Arma dei Carabinieri, suddivisi in:

- 2 (due) posti per la specialitÃ medicina;

- 1 (uno) posto per la specialitÃ investigazioni scientifiche - fisica;

- 2 (due) posti per la specialitÃ investigazioni scientifiche - chimica;

- 4 (quattro) posti per la specialitÃ telematica;

- 2 (due) posti per la specialitÃ genio;

- 3 (tre) posti per la specialitÃ amministrazione e commissariato;

e 3 posti, riservati a Carabinieri giÃ in servizio:

- 1 (uno) posto per la specialitÃ telematica;

- 1 (uno) posto per la specialitÃ genio;

- 1 (uno) posto per la specialitÃ amministrazione e commissariato.

Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nellâ€™area concorsi, seguendo lâ€™apposito iter.

Decidere di arruolarsi nellâ€™Arma e di indossare lâ€™uniforme significa aderire ad un complesso di valori quali onore, lealtÃ e spirito di sacrificio, con la consapevolezza di entrare a far parte di una grande organizzazione fondata sulla tradizionale vicinanza al cittadino, a tutela della legalitÃ ed in difesa dei piÃ¹ deboli.

La particolaritÃ del ruolo tecnico Ã¨ quella di mettere a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze e la propria professionalitÃ al servizio dellâ€™Istituzione.

Al concorso possono partecipare, per una sola specialitÃ , i cittadini italiani in possesso di laurea magistrale dellâ€™indirizzo di interesse che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, non abbiano superato il 32Â° anno di etÃ .

I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri e frequenteranno un corso della durata di un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, incentrato principalmente sullo studio di materie tecnico-professionali.

La domanda di partecipazione dovrÃ essere inoltrata entro il 17 giugno 2026.



























