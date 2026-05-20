Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Concorso per Ufficiali del Ruolo Tecnico dellâ€™Arma dei Carabinieri

AttualitÃ 
Condividi su:

CONCORSO PER UFFICIALI DEL RUOLO TECNICO DELLâ€™ARMA DEI CARABINIERI  

 

Sono iniziate le procedure per la selezione e lâ€™arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dellâ€™Arma dei Carabinieri, suddivisi in:
-    2 (due) posti per la specialitÃ  medicina; 
-    1 (uno) posto per la specialitÃ  investigazioni scientifiche - fisica;  
-    2 (due) posti per la specialitÃ  investigazioni scientifiche - chimica;  
-    4 (quattro) posti per la specialitÃ  telematica; 
-    2 (due) posti per la specialitÃ  genio;  
-    3 (tre) posti per la specialitÃ  amministrazione e commissariato;
e 3 posti, riservati a Carabinieri giÃ  in servizio:
-    1 (uno) posto per la specialitÃ  telematica; 
-    1 (uno) posto per la specialitÃ  genio; 
-    1 (uno) posto per la specialitÃ  amministrazione e commissariato. 
Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nellâ€™area concorsi, seguendo lâ€™apposito iter. 
Decidere di arruolarsi nellâ€™Arma e di indossare lâ€™uniforme significa aderire ad un complesso di valori quali onore, lealtÃ  e spirito di sacrificio, con la consapevolezza di entrare a far parte di una grande organizzazione fondata sulla tradizionale vicinanza al cittadino, a tutela della legalitÃ  ed in difesa dei piÃ¹ deboli.
La particolaritÃ  del ruolo tecnico Ã¨ quella di mettere a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze e la propria professionalitÃ  al servizio dellâ€™Istituzione. 
Al concorso possono partecipare, per una sola specialitÃ , i cittadini italiani in possesso di laurea magistrale dellâ€™indirizzo di interesse che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, non abbiano superato il 32Â° anno di etÃ . 
I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri e frequenteranno un corso della durata di un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, incentrato principalmente sullo studio di materie tecnico-professionali.
La domanda di partecipazione dovrÃ  essere inoltrata entro il 17 giugno 2026. 

 


 


 
 


 


 


 

  
 

Condividi su:

Seguici su Facebook