CONCORSO PER UFFICIALI DEL RUOLO TECNICO DELLâ€™ARMA DEI CARABINIERI
Sono iniziate le procedure per la selezione e lâ€™arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dellâ€™Arma dei Carabinieri, suddivisi in:
- 2 (due) posti per la specialitÃ medicina;
- 1 (uno) posto per la specialitÃ investigazioni scientifiche - fisica;
- 2 (due) posti per la specialitÃ investigazioni scientifiche - chimica;
- 4 (quattro) posti per la specialitÃ telematica;
- 2 (due) posti per la specialitÃ genio;
- 3 (tre) posti per la specialitÃ amministrazione e commissariato;
e 3 posti, riservati a Carabinieri giÃ in servizio:
- 1 (uno) posto per la specialitÃ telematica;
- 1 (uno) posto per la specialitÃ genio;
- 1 (uno) posto per la specialitÃ amministrazione e commissariato.
Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nellâ€™area concorsi, seguendo lâ€™apposito iter.
Decidere di arruolarsi nellâ€™Arma e di indossare lâ€™uniforme significa aderire ad un complesso di valori quali onore, lealtÃ e spirito di sacrificio, con la consapevolezza di entrare a far parte di una grande organizzazione fondata sulla tradizionale vicinanza al cittadino, a tutela della legalitÃ ed in difesa dei piÃ¹ deboli.
La particolaritÃ del ruolo tecnico Ã¨ quella di mettere a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze e la propria professionalitÃ al servizio dellâ€™Istituzione.
Al concorso possono partecipare, per una sola specialitÃ , i cittadini italiani in possesso di laurea magistrale dellâ€™indirizzo di interesse che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, non abbiano superato il 32Â° anno di etÃ .
I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri e frequenteranno un corso della durata di un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, incentrato principalmente sullo studio di materie tecnico-professionali.
La domanda di partecipazione dovrÃ essere inoltrata entro il 17 giugno 2026.