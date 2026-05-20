Elezioni Agnone niente monologhi in piazza: la stampa incalza Saia e Cacciavillani

AGNONE – Il momento del confronto diretto è arrivato. Questa sera, mercoledì 20 maggio alle ore 18:30. Piazza Giovanni Paolo II ospiterà l’atteso dibattito pubblico con i candidati alla carica di Sindaco del Comune di Agnone. L'evento, voluto e organizzato dalla testata giornalistica Altomolise.net, rappresenta un appuntamento cruciale per la cittadinanza a pochi giorni dall'apertura delle urne.

A stringersi la mano e a rispondere ai quesiti sul futuro del territorio saranno i due aspiranti primi cittadini:

Daniele Saia, sindaco uscente e leader della lista “Nuovo Sogno Agnonese”.

Marco Cacciavillani, alla guida della lista civica “Agnone al Futuro”.

I candidati avranno la possibilità di esporre i rispettivi programmi elettorali, toccando i temi caldi che stanno accendendo il dibattito cittadino: dalla gestione della complessa emergenza viabilità (con i cantieri di Codalunga e il rafforzamento del viadotto Sente) fino allo sviluppo economico e sociale dell’Alto Molise.

La vera forza dell'evento risiede nella formula scelta da Altomolise.net, pensata per garantire la massima trasparenza, terzietà e incisività. Non ci saranno monologhi, ma un serrato botta e risposta guidato da quattro stimati giornalisti del panorama informativo locale:

Viviana Pizzi Direttrice telematico Controvento

Vittorio Labanca Direttore mensile Eco Dell'Alto Molise e Alto Vastese

Maria Carosella Direttrice Altomolise.net

Maurizio D'Ottavio Giornalista Telemolise

Saranno loro a rivolgere le domande ai candidati, interpretando i dubbi, le necessità e le aspettative degli agnonesi, garantendo un dibattito vibrante, equo e focalizzato sulle cose da fare.

Un momento aperto alla cittadinanza

«Un momento di confronto aperto alla cittadinanza»: questo è lo spirito impresso dall'organizzazione di Altomolise.net. In un clima politico talvolta appesantito dalle polemiche, la testata sceglie di rimettere al centro la democrazia partecipativa e l'informazione pura, offrendo agli elettori tutti gli elementi necessari per una scelta consapevole. L'appuntamento è per le 18:30 in Piazza Giovanni Paolo II