Giro di vite sui beni dei condannati: intesa Procure-GdF in Molise per scovare patrimoni da confiscare

Confisca di denaro, beni immobili e mobili piÃ¹ efficace.

Eâ€™ quanto si prefigge lâ€™accordo sottoscritto ieri tra la Procura Generale della Repubblica di Campobasso, le Procure della Repubblica del Distretto e la Guardia di finanza, finalizzato a realizzare una piÃ¹ stretta collaborazione nellâ€™approfondimento e nellâ€™analisi delle sentenze passate in giudicato ovvero dei provvedimenti emessi dal giudice dellâ€™esecuzione finalizzati allâ€™applicazione dei provvedimenti di confisca.

Si vuole in questo modo perseguire una piÃ¹ incisiva opera di approfondimento sul piano economico e finanziario delle posizioni dei condannati in via definitiva, al fine di individuare le disponibilitÃ patrimoniali oggetto di confisca, a tutela degli interessi dellâ€™Erario.

Lâ€™intesa prevede anche lâ€™istituzione di un tavolo tecnico che individuerÃ i soggetti destinatari di sentenze passate in giudicato e di provvedimenti emessi dal giudice dellâ€™esecuzione destinatari della misura ablatoria.

I Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Campobasso e Isernia saranno i reparti della Guardia di finanza incaricati di svolgere gli accertamenti per definire la situazione patrimoniale dei condannati, con specifico riferimento alla titolaritÃ o disponibilitÃ a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilitÃ , nonchÃ© a individuare le modalitÃ operative migliori per procedere allâ€™esecuzione dei provvedimenti di confisca.