Piano d'Azione Riserva Biosfera: prorogati i termini per candidare i progetti

Prorogata al 31 Maggio la scadenza per candidare progetti per lâ€™inserimento nel Piano dâ€™Azione partecipato della Riserva della Biosfera Collemeluccio, Montedimezzo Alto Molise Sono giÃ piÃ¹ di 100 i progetti candidati da parte di enti pubblici, imprese, associazioni, scuole,â€¦affinchÃ© possano essere inseriti nel Piano dâ€™Azione partecipato della Riserva della Biosfera Collemeluccio, Montedimezzo Alto Molise.

Nonostante questo grande successo, avendo ricevuto diverse richieste di proroga, il Consorzio ASSOMAB, in qualitÃ di soggetto coordinatore della Riserva della Biosfera Collemeluccio, Montedimezzo Alto Molise, ha valutato opportuno estendere al 31 maggio la scadenza per avanzare le candidature mediante il modulo https://forms.gle/LKNmHGBh4N5kXALF9 Si ricorda che il Piano dâ€™Azione della Riserva della Biosfera Collemeluccio, Montedimezzo Alto Molise sarÃ il documento attraverso cui definire in modo condiviso con gli stakeholder del territorio quali progetti perseguire per concretizzare lo sviluppo sostenibile a livello locale contestualizzando gli obiettivi globali del programma MAB e quelli di Sviluppo Sostenibile dellâ€™Agenda 2030 (SDGs).

Il Piano dâ€™Azione di una Riserva della Biosfera non Ã¨ un documento che ha titolo per determinare la pianificazione o la gestione del territorio (non introduce norme o regole), ma funge da strumento di coordinamento e valorizzazione delle migliori progettualitÃ che mirano a perseguire lo sviluppo sostenibile, siano esse proposte e attuate da soggetti pubblici o privati.

Pietrabbondante, 19/05/2026