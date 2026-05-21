Agnone, inaugurata la nuova mensa scolastica: parte il tempo pieno a 40 ore settimanali



È stata inaugurata la nuova mensa a servizio degli studenti della scuola dell’infanzia e della primaria dell’Istituto onnicomprensivo “G.N. D’Agnillo - Molise Altissimo” di Agnone.

L’opera, realizzata con un intervento complessivo di 800 mila euro, completa il progetto del nuovo polo scolastico avviato dall’amministrazione del compianto sindaco Michelino Carosella. La struttura, con 230 posti a disposizione, arredamento curato nei minimi dettagli e una cucina all’avanguardia, amplia in modo significativo il servizio offerto agli studenti.

Con l’attivazione della mensa prende avvio anche il tempo pieno, per circa 40 ore settimanali, una novità importante che rappresenta un potenziamento dell’offerta formativa e un sostegno concreto alle famiglie del territorio, oltre a contribuire all’aumento della scolarità.

Soddisfatto il sindaco Saia, che insieme al suo gruppo ha seguito con attenzione le diverse fasi dei lavori. “Avevamo promesso ai cittadini una mensa scolastica e l’abbiamo realizzata – ha commentato il primo cittadino – Ora i ragazzi possono formarsi in un istituto sostenibile dal punto di vista energetico, sicuro dal punto di vista sismico e dotato delle migliori tecnologie. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato all’opera”.