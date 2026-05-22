Aree Interne, svolta per la mobilità nell’Alto Medio Sannio: ad Agnone la nuova flotta di mezzi a chiamata

AGNONE. Svolta green e inclusiva per la mobilità nelle aree interne dell'Alto Medio Sannio. Il Comune di Agnone, in veste di ente capofila, ha ufficialmente ritirato una nuova flotta di sette veicoli Volkswagen Crafter presso la sede della Pasquarelli Auto a San Giovanni Teatino (Chieti).

L’acquisto dei mezzi è stato interamente finanziato nell’ambito dei fondi della SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) Alto Medio Sannio.

I nuovi veicoli, dotati delle più avanzate soluzioni tecniche sul mercato, sono stati appositamente allestiti per garantire la massima accessibilità, con un'attenzione particolare alle persone con disabilità o con ridotta capacità motoria. La flotta sarà impiegata per l'attivazione del servizio di trasporto a chiamata e di taxi sociale, una misura pensata per abbattere l'isolamento geografico e favorire i cittadini residenti nei 33 Comuni che compongono il comprensorio della SNAI.

L'obiettivo strategico dell'iniziativa è duplice: da un lato, garantire alle fasce più fragili della popolazione il diritto alla mobilità verso i presidi sanitari ed essenziali; dall'altro, potenziare i collegamenti per agevolare lo sviluppo sociale, turistico e culturale dell'intero territorio.

Nelle prossime settimane verranno implementate le modalità operative per l'utenza. I cittadini potranno prenotare i viaggi sia tramite piattaforme digitali dedicate, sia attraverso i tradizionali canali telefonici.

Alla cerimonia di consegna ufficiale dei mezzi era presente una folta delegazione istituzionale, a testimonianza dell'importanza del traguardo per l'intera comunità. Tra i presenti:

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia;

Il segretario generale, Maria Teresa Miraldi;

Il tecnico comunale, Ettore Fiorito;

Il coordinatore SNAI, Mario Di Lorenzo;

Filomena Palombo in rappresentanza di Pasquarelli Auto;

Numerosi sindaci e amministratori dei Comuni del comprensorio coinvolti nel progetto.

