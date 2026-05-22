Isernia, assunzioni al Reparto Carabinieri BiodiversitÃ : riaperti i termini per 3 posti di lavoro

ISERNIA. Nuova opportunitÃ di lavoro a tempo determinato in provincia di Isernia. L'Agenzia Regionale Molise Lavoro ha disposto la rettifica e la riapertura dei termini per la selezione di 3 unitÃ di personale da impiegare presso le Riserve Naturali Orientate (RR.NN.OO.) gestite dal Reparto Carabinieri BiodiversitÃ di Isernia.
La procedura di avviamento a selezione avverrÃ in numero doppio rispetto ai posti da coprire, ai sensi dellâ€™articolo 16 della Legge n. 56/1987.
I profili richiesti e il contratto
La selezione Ã¨ volta all'assunzione a tempo determinato (per una durata di 5 mesi) e a tempo pieno (39 ore settimanali) di tre figure professionali. Il contratto applicato sarÃ il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale.
Nello specifico si cercano:
n. 1 Operaio Agrario e Forestale Specializzato
n. 1 Addetto Specializzato ai Servizi di Portierato â€“ Sorveglianza e Custodia
n. 1 Muratore Specializzato
Come e quando presentare la domanda
A seguito della Determinazione Direttoriale n. 119 del 22 maggio 2026, firmata dal Direttore dellâ€™Agenzia, Dott. Alessandro Altopiedi, sono stati fissati i nuovi giorni utili per presentare la propria candidatura.
Le domande di adesione dovranno essere presentate dagli interessati esclusivamente nelle giornate del 27 e 28 maggio 2026 presso il Centro per lâ€™Impiego di Isernia. La presentazione della domanda Ã¨ necessaria per manifestare la propria adesione e permettere agli uffici di stilare la graduatoria degli aventi titolo.
Dove consultare gli avvisi completi
I testi integrali degli Avvisi pubblici e la relativa determinazione direttoriale sono consultabili sul sito ufficiale dellâ€™Agenzia Regionale Molise Lavoro, allâ€™indirizzo www.moliselavoro.it, navigando all'interno della sezione Albo Pretorio > Determinazioni Direttoriali.