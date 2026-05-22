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Termini e Condizioni

Isernia, assunzioni al Reparto Carabinieri BiodiversitÃ : riaperti i termini per 3 posti di lavoro

AttualitÃ 
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ISERNIA. Nuova opportunitÃ  di lavoro a tempo determinato in provincia di Isernia. L'Agenzia Regionale Molise Lavoro ha disposto la rettifica e la riapertura dei termini per la selezione di 3 unitÃ  di personale da impiegare presso le Riserve Naturali Orientate (RR.NN.OO.) gestite dal Reparto Carabinieri BiodiversitÃ  di Isernia.

La procedura di avviamento a selezione avverrÃ  in numero doppio rispetto ai posti da coprire, ai sensi dellâ€™articolo 16 della Legge n. 56/1987.

I profili richiesti e il contratto

La selezione Ã¨ volta all'assunzione a tempo determinato (per una durata di 5 mesi) e a tempo pieno (39 ore settimanali) di tre figure professionali. Il contratto applicato sarÃ  il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale.

Nello specifico si cercano:

n. 1 Operaio Agrario e Forestale Specializzato

n. 1 Addetto Specializzato ai Servizi di Portierato â€“ Sorveglianza e Custodia

n. 1 Muratore Specializzato

Come e quando presentare la domanda

A seguito della Determinazione Direttoriale n. 119 del 22 maggio 2026, firmata dal Direttore dellâ€™Agenzia, Dott. Alessandro Altopiedi, sono stati fissati i nuovi giorni utili per presentare la propria candidatura.

Le domande di adesione dovranno essere presentate dagli interessati esclusivamente nelle giornate del 27 e 28 maggio 2026 presso il Centro per lâ€™Impiego di Isernia. La presentazione della domanda Ã¨ necessaria per manifestare la propria adesione e permettere agli uffici di stilare la graduatoria degli aventi titolo.

Dove consultare gli avvisi completi

I testi integrali degli Avvisi pubblici e la relativa determinazione direttoriale sono consultabili sul sito ufficiale dellâ€™Agenzia Regionale Molise Lavoro, allâ€™indirizzo www.moliselavoro.it, navigando all'interno della sezione Albo Pretorio > Determinazioni Direttoriali.

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