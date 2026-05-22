Trivento, gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” alla scoperta dei luoghi sacri della città

Una giornata all’insegna della storia, della cultura e della scoperta del territorio quella vissuta lo scorso 18 maggio dagli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado e dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano”, protagonisti di un itinerario alla scoperta dei luoghi di culto della città di Trivento.

A guidare gli studenti è stato l’architetto e storico Franco Valente, che con competenza e semplicità ha accompagnato le scolaresche lungo un itinerario partito da Piazza Fontana e proseguito attraverso la scalinata cittadina fino alla Cattedrale e al Museo Diocesano. Durante il percorso, il professor Valente ha illustrato la storia e il valore degli edifici di culto della città, rendendo accessibili ai più giovani contenuti storici e culturali di grande rilievo. Particolarmente significativo è stato l’entusiasmo mostrato dai ragazzi, che hanno seguito con interesse le spiegazioni e partecipato con curiosità all’iniziativa. Un coinvolgimento che ha suscitato nello studioso stesso una positiva sorpresa e la conferma di quanto la cultura possa raggiungere tutti, indipendentemente dall’età, quando viene trasmessa con passione e chiarezza.



L’esperienza si inserisce nel progetto “Arte Sacra e Religiosità di Trivento, itinerario delle Reliquie e la Toponomastica di Trivento”, parte del percorso di continuità “Radici, memoria, identità, comunità”, già oggetto di approfondimento da parte delle classi coinvolte. L’iniziativa si è rivelata un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso della città, favorendo nei giovani studenti una maggiore consapevolezza delle proprie radici culturali. La dirigente scolastica Ida Cimmino ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, coordinata dai docenti Don Beniamino Ciolfi e Rosina Marco. Insieme ai docenti della scuola primaria e secondaria che hanno preso parte alla giornata, la dirigente ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento all’architetto Valente per la disponibilità e la collaborazione dimostrate.