Presentata la 68Âª edizione dellâ€™Estate Termolese: oltre cento eventi fino a ottobre

Ãˆ stata presentata ieri, nella sala consiliare del Comune di Termoli, la 68Âª edizione dellâ€™Estate Termolese, il cartellone estivo che accompagnerÃ cittadini e turisti dal 23 maggio al 1Â° ottobre con oltre cento appuntamenti tra musica, sport, teatro, cultura, cinema allâ€™aperto, sagre e manifestazioni tradizionali.

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Nicola Balice, il vicesindaco e assessore a Turismo e Cultura Michele Barile e la struttura comunale che ha lavorato alla realizzazione del programma. Lâ€™amministrazione comunale ha stanziato 150mila euro per sostenere lâ€™intera programmazione estiva, con lâ€™obiettivo di offrire iniziative distribuite lungo tutto il periodo estivo a residenti e visitatori.

Tra gli appuntamenti confermati ci sono il Festival Internazionale del Folklore, Alta Marea Festival, Festival del SarÃ , la Notte Bianca dei Bambini, Termoli Comics & Games, Termoli Summer Festival, il Cinema sotto le Stelle, gli spettacoli di artisti di strada, Sport Day, Heritage, il Lungomare dei Balocchi e il Termoli Jazz Podium. Particolare attesa per i grandi concerti in programma allâ€™Arena del Mare 42Â°15Â°: a pagamento gli spettacoli di Geolier il 6 giugno, Giorgia il 10 luglio, Delia il 7 agosto, Tony Pitony il 9 agosto, Antonello Venditti il 17 agosto e Claudio Baglioni il 19 agosto. Ingresso libero invece per il concerto di Clementino, previsto il 5 agosto nellâ€™ambito delle festivitÃ di San Basso.

Nel calendario trovano spazio anche gli appuntamenti piÃ¹ tradizionali dellâ€™estate termolese, come le celebrazioni dedicate a San Basso, il Ferragosto con il tradizionale incendio del Castello Svevo e la storica Sagra del Pesce. Il programma prenderÃ il via oggi con la mostra fotografica dedicata ad Andrea Di Capua Duca di Termoli al Castello Svevo, mentre domenica 24 maggio sarÃ la volta del Corteo storico medievale organizzato dalla Pro Loco Termoli.



Tra gli eventi di maggiore richiamo anche il Campionato Italiano di Beach Volley, Borgo diVino in tour e i numerosi appuntamenti distribuiti tra il borgo antico, Piazza Vittorio Veneto, il Teatro Verde e il lungomare. Ad agosto il calendario entrerÃ nel vivo con le festivitÃ di San Basso dal 3 al 5 agosto, seguite dal Festival Internazionale del Folklore, dal Ferragosto termolese con lâ€™incendio del Castello Svevo, dalla Sagra del Pesce e dagli spettacoli dellâ€™Arena del Mare. Il cartellone proseguirÃ anche nel mese di settembre con mostre, appuntamenti musicali, eventi sportivi e iniziative culturali, fino alla chiusura del 1Â° ottobre con la Transitalia Marathon nel Borgo Antico.

Per tutta la durata della manifestazione sarÃ possibile consultare il calendario aggiornato tramite la web app ufficiale www.estatetermolese.com.

Saranno inoltre attivi tre info point turistici: lâ€™Info Point Pro Loco sul Lungomare Nord, aperto dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬ dalle 10 alle 14 e il sabato dalle 10 alle 15; lâ€™Info Point Pro Loco alla Torretta Belvedere, operativo a giugno dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬ dalle 9 alle 13 e nel weekend dalle 20 alle 24, mentre nei mesi di luglio e agosto sarÃ aperto tutti i giorni dalle 20 alle 24; e lâ€™Info Point Termoli Turistica di Corso Fratelli Brigida 79, aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 23.