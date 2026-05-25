Nasce il nuovo Corso di Laurea in Ingegneria Informatica per l’Intelligenza Artificiale e l’Automazione

"Mettersi insieme per fare cose eccellenti è la migliore strada possibile. In realtà come la nostra, riusciamo a ottenere i migliori risultati quando c’è una forte collaborazione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, intervenendo questa mattina alla presentazione del nuovo Corso di Laurea Interateneo in Ingegneria Informatica per l’Intelligenza Artificiale e l’Automazione, nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi del Molise e l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Nel corso del suo intervento, il Presidente Roberti ha sottolineato come il progetto rappresenti un tassello strategico per il futuro del territorio, evidenziando le potenzialità che il Molise può esprimere nel settore tecnologico e digitale.

"Il Molise, pur essendo una piccola regione, dispone di una rete internet ultraveloce che ci colloca ai vertici europei: siamo al primo posto insieme alla Francia. Su questa base stiamo costruendo una serie di investimenti e idee da sviluppare insieme all’Università".

Il presidente ha illustrato la volontà di realizzare un progetto dedicato alla cybersicurezza e alla protezione dei dati, da sviluppare in collaborazione con Ferrovie dello Stato, con particolare attenzione alla logistica e alla sicurezza delle informazioni in un contesto sempre più caratterizzato da intelligenza artificiale, automazione e digitalizzazione.

"La sensibilità sulla protezione dei dati è oggi sempre più forte, in un mondo in cui l’automazione e l’intelligenza artificiale stanno assumendo un ruolo centrale. In questo progetto avremo la possibilità di lavorare anche con realtà di primo piano come Leonardo ed ESA".

Un piano che potrà contare su investimenti rilevanti: "Parliamo di un progetto da circa 10 milioni di euro attraverso la programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione, ai quali si aggiungeranno gli investimenti dei player coinvolti per la realizzazione strategica di data center interconnessi, capaci di garantire sistemi di backup rapidi e una protezione sempre più efficace dei dati".

Roberti ha definito il nuovo percorso universitario "la prima pietra di una strategia più ampia", evidenziando come le tecnologie legate all’automazione siano ormai una componente essenziale dello sviluppo futuro.

"L’automazione è il futuro e trova applicazione in sempre più settori: basti pensare alla medicina, dove oggi si opera con la robotica".

Il presidente ha poi richiamato l’attenzione sugli investimenti destinati a rafforzare il sistema universitario regionale: "La Regione Molise ha previsto investimenti per ulteriori 10 milioni di euro per migliorare le sedi universitarie e i plessi scolastici, creare un vero campus universitario e garantire una sede stabile anche a Termoli, recuperando strutture dismesse da destinare ad alloggi per gli studenti.

Infine, il messaggio rivolto ai giovani e al mondo della formazione: "Le risorse non mancano, ma servono impegno, collaborazione interistituzionale e un rapporto costante con le aziende. Il futuro ingegnere deve essere pronto a entrare subito nel mondo del lavoro: teoria e pratica devono procedere di pari passo".

Il nuovo Corso di Laurea in Ingegneria Informatica per l’Intelligenza Artificiale e l’Automazione si propone infatti di formare professionisti capaci di progettare sistemi intelligenti e automatizzati, integrando competenze avanzate di informatica, robotica, machine learning e sistemi digitali, con una forte connessione tra percorso accademico, attività laboratoriali e mondo produttivo.