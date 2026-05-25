Olympia Agnonese schiacciasassi: gli Esordienti vincono tutte le partite e volano in finale provinciale

AGNONE. Non si fermano le soddisfazioni in casa della gloriosa Polisportiva Olympia Agnonese. Il prolifico settore giovanile granata mette a segno un altro splendido successo che accende l'entusiasmo della comunitÃ alto-molisana: i ragazzi della categoria Esordienti (annate 2013-2014) hanno staccato il pass per la finalissima provinciale.

I giovani calciatori guidati da mister Suriano hanno letteralmente dominato il Girone B del campionato, chiudendo la stagione regolare al primo posto in classifica e firmando un percorso perfetto: un filotto di sole vittorie che testimonia la qualitÃ tecnica e la compattezza del gruppo.

MartedÃ¬ l'atto finale sul neutro di Sant'Agapito

Il grande appuntamento con la storia Ã¨ fissato per martedÃ¬. L'evento, che la FIGC definisce ufficialmente "Festa Provinciale Esordienti", vedrÃ i campioni granata del Girone B sfidare i vincitori del Girone A in un match sul campo neutro di Sant'Agapito.

In linea con lo spirito piÃ¹ puro del calcio giovanile, la societÃ ha annunciato che all'evento prenderanno parte attiva tutti i ragazzi della categoria: una festa meritatissima e condivisa da ogni singolo componente della rosa.

L'orgoglio della dirigenza e i ringraziamenti

L'approdo alla finale ha scatenato la gioia sincera di tutta la dirigenza dell'Olympia. I responsabili del settore giovanile, Sica e Verdile, hanno espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, rivolgendo un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile questo successo:

"Un grazie di cuore va a mister Suriano per l'ottimo lavoro svolto durante tutta la stagione sportiva e ai genitori dei ragazzi, che si sono dimostrati sempre presenti, collaborativi e pronti a sostenere la societÃ . Invitiamo ufficialmente tutti i dirigenti del club e le famiglie a partecipare in massa a questa vera e propria festa finale. SarÃ l'occasione perfetta per tributare il giusto applauso ai nostri ragazzi, i veri e bravi protagonisti di questa splendida avventura."

L'appuntamento Ã¨ dunque sul rettangolo di gioco di Sant'Agapito per spingere i piccoli campioni dell'Olympia verso l'ultimo, entusiasmante traguardo stagionale.