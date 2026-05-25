Alex Britti torna a Trivento dopo 29 anni: concerto il 27 luglio in Piazza Calvario

Dopo 29 anni Alex Britti torna a Trivento. SarÃ il cantautore e chitarrista romano il protagonista del concerto del prossimo 27 luglio in Piazza Calvario, appuntamento centrale del programma civile delle festivitÃ patronali in onore dei santi Nazario, Celso e Vittore. Lâ€™evento, a ingresso gratuito, Ã¨ promosso dalla Pro Loco Terventum, che ha appena ufficializzato lâ€™annuncio dopo alcuni giorni di attesa e curiositÃ alimentati sui social attraverso una storia enigmatica pubblicata nei giorni scorsi.

Per Britti si tratta di un ritorno dal forte valore simbolico. Era infatti lâ€™estate del 1997 quando lâ€™artista arrivÃ² a Trivento grazie al festival blues promosso dalla Pro Loco dellâ€™epoca. In quellâ€™occasione rimase in paese per diversi giorni, esibendosi sul palco della scalinata San Nicola insieme a una leggenda del blues americano come Louisiana Red, scomparso nel 2012. Chi visse quelle serate ricorda ancora oggi le atmosfere di quegli anni e le esibizioni, anche improvvisate, che Britti regalÃ² in contesti piÃ¹ intimi, lasciando un ricordo speciale in molti triventini e nello stesso artista. Del resto, Alex Britti non ha mai nascosto il legame con Trivento. Qualche anno fa, alla vigilia di una delle sue tappe molisane, raccontÃ²: Â«Vado spesso a Termoli e ho ricordi speciali di Trivento, sono posti incontaminatiÂ».

Alex Britti Ã¨ uno dei musicisti italiani piÃ¹ apprezzati della sua generazione. Chitarrista prima ancora che cantautore, ha costruito la propria carriera partendo dal blues, attraversando lâ€™Europa da giovanissimo insieme ad artisti internazionali come Rosa King, Buddy Miles e Billy Preston. Dopo anni difficili trascorsi tra concerti e collaborazioni, il grande successo arriva tra il 1998 e il 1999 con i singoli Solo una volta (o tutta la vita) e Oggi sono io, brano vincitore tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Da allora Britti ha collezionato successi, tournÃ©e e collaborazioni prestigiose: dal Pavarotti & Friends ai duetti con Edoardo Bennato, Patti Smith e Ray Charles, fino ai progetti piÃ¹ recenti. Lo scorso anno lâ€™artista ha celebrato lâ€™album It.Pop con il progetto Feat.Pop, reinterpretando alcuni dei suoi brani piÃ¹ celebri insieme ad altri artisti. Tra le collaborazioni piÃ¹ recenti ci sono Marco Mengoni, Clementino e Mario Biondi.

Ora il nuovo tour estivo lo riporterÃ a Trivento, 29 anni dopo quelle serate blues del 1997 rimaste nella memoria musicale del paese. Per restare aggiornati Ã¨ possibile seguire le pagine Facebook e Instagram della Pro Loco Terventum.