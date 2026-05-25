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Gianrico Pacelli tra i nuovi pubblicisti dellâ€™Odg Molise: aggiornamenti dallâ€™albo

AttualitÃ 
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Eâ€™ con molto piacere che la redazione di Altomolise.net apprende che lâ€™Ordine dei Giornalisti del Molise (Odg Molise), riunitosi in seduta ordinaria, ha deliberato una serie di aggiornamenti relativi allâ€™albo e agli organi collegiali.

Nel corso dei lavori sono stati definiti diversi provvedimenti, tra cui nuove iscrizioni e movimenti tra le varie sezioni professionali, a testimonianza della continua evoluzione del panorama giornalistico regionale.

Tra le nuove iscrizioni nellâ€™elenco dei giornalisti pubblicisti figura Gianrico Pacelli, il cui ingresso rappresenta un importante traguardo personale e professionale, frutto di un percorso costruito con impegno e costanza allâ€™interno del mondo dellâ€™informazione.

Un riconoscimento che la redazione accoglie con soddisfazione, sottolineando il valore delle nuove energie che arricchiscono il panorama giornalistico molisano.

Congratulazioni Gianrico!

 
 
 
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