Fondovalle Sangro, via al piano da 248 milioni: infrastruttura strategica anche per il Molise tra Abruzzo e Adriatico

Sulla Fondovalle Sangro lâ€™Anas ha definito il quadro esigenziale dellâ€™intervento inserito nel Contratto di Programma 2021/2025 tra MIT e ANAS, con uno stanziamento complessivo di 248 milioni di euro per il potenziamento dellâ€™arteria che collega Abruzzo e Molise.

Lâ€™intervento ha lâ€™obiettivo di migliorare in modo significativo sicurezza e tempi di percorrenza, in unâ€™area caratterizzata da una forte presenza di insediamenti produttivi sia verso la costa adriatica sia verso le direttrici tirreniche. Unâ€™infrastruttura che quindi non riguarda solo lâ€™Abruzzo, ma ha un impatto diretto anche sul Molise, rafforzando i collegamenti tra le due regioni e il sistema logistico del Centro-Sud.

Come sottolineato dallâ€™assessore regionale alle Infrastrutture Umberto Dâ€™Annuntiis, la Fondovalle rappresenta lâ€™unico asse viario principale a servizio del sistema produttivo della Val di Sangro e un collegamento strategico tra lâ€™entroterra abruzzese-molisano e la costa adriatica, fino allâ€™autostrada A14 Bolognaâ€“Taranto.

I 248 milioni stanziati costituiscono il primo step di un percorso piÃ¹ ampio, propedeutico ai successivi sviluppi progettuali e finanziari.

Gli obiettivi principali dellâ€™intervento includono lâ€™incremento della sicurezza stradale attraverso la realizzazione di una seconda carreggiata, la valorizzazione del territorio con una migliore accessibilitÃ alle aree industriali e la riduzione dei tempi di percorrenza, con benefici diretti per trasporto merci e turismo.

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha definito lâ€™inserimento nel Contratto di Programma un passaggio concreto per il rafforzamento della competitivitÃ del sistema produttivo regionale, sottolineando come la Fondovalle Sangro sia unâ€™infrastruttura strategica non solo per lâ€™Abruzzo ma per lâ€™intero versante adriatico, inclusa la connessione con il Molise.