QualitÃ  della vita, Molise in coda nelle classifiche: male giovani e anziani

La qualitÃ della vita per bambini, giovani e anziani non premia il Molise.
E' quanto emerge dalla sesta edizione dei tre indici generazionali pubblicata dal Sole 24 Ore che quest'anno ha esteso a 60 gli indicatori, 20 per fascia d'etÃ , rispetto ai 15 della passata edizione.
Qualche segnale positivo si ha solo nella graduatoria dedicata ai bambini con Isernia che si colloca al 47/o posto, 53/a posizione invece per Campobasso. Lo scenario perÃ² cambia per i giovani e gli anziani.
Nel primo caso Isernia si ferma alla 76/a posizione, mentre Campobasso all'87/o. Situazione piÃ¹ o meno analoga per gli anziani con Campobasso che in questo caso scavalca Isernia, collocandosi al 75/o posto, tredici posizioni piÃ¹ in basso, 88/a, per Isernia.