Molise, tutti i sindaci eletti nei Comuni delle province di Campobasso e Isernia

Ecco il quadro dei sindaci in carica nei principali comuni delle province di Campobasso e Isernia, con le rispettive liste di appartenenza.
Provincia di Campobasso
A Bojano Ã¨ sindaco Carmine Ruscetta con la lista Benvenuta Bojano.
A Bonefro guida il Comune Nicola Giovanni Montagano (Uniti per Bonefro).
A Cercepiccola Ã¨ sindaco Michele Nardacchione (Insieme tracciamo la strada).
A Casalciprano lâ€™amministrazione Ã¨ guidata da Eliseo Castelli (Crescere insieme).
A Lupara il sindaco Ã¨ Giancarlo Di Lonardo (Cambiamo Lupara).
A Montenero di Bisaccia guida il Comune Simona Contucci (Montenero coraggiosa).
A Pietracatella Ã¨ sindaco Antonio Tomassone (Insieme per Pietracatella).
A Pietracupa il Comune Ã¨ guidato da Diego Milano (Con i giovani per Pietracupa).
A Provvidenti Ã¨ sindaco Robert Caporicci (Provvidenti verso il 2030).
A Roccavivara guida lâ€™amministrazione Giuseppe Domenico Rolando Di Renzo (Roccavivara bene comune).
A San Giuliano del Sannio Ã¨ sindaco Rosario De Matteis (Impegno comune).
Provincia di Isernia
Ad Agnone il sindaco Ã¨ Daniele Saia (Nuovo sogno agnonese).
A Conca Casale guida il Comune Riccardo Prete (Conca Casale viva).
A Montenero Val Cocchiara Ã¨ sindaco Filippo Zuchegna (Insieme per Montenero).
A Poggio Sannita il Comune Ã¨ guidato da Raffaele Policella (Poggio al centro).
A Roccasicura Ã¨ sindaco Mario Capretta (La Rocca nel cuore).
A Santa Maria del Molise guida lâ€™amministrazione Michele Labella (Insieme per il bene comune).
A Santâ€™Angelo del Pesco Ã¨ sindaco Nunzia Nucci (Orgoglio santangiolese).
A Sesto Campano il Comune Ã¨ guidato da Eustachio Macari (Noi ci siamo â€“ Continuiamo insieme).