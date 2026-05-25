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Molise, tutti i sindaci eletti nei Comuni delle province di Campobasso e Isernia

AttualitÃ 
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Ecco il quadro dei sindaci in carica nei principali comuni delle province di Campobasso e Isernia, con le rispettive liste di appartenenza.

Provincia di Campobasso

A Bojano Ã¨ sindaco Carmine Ruscetta con la lista Benvenuta Bojano.

A Bonefro guida il Comune Nicola Giovanni Montagano (Uniti per Bonefro).

A Cercepiccola Ã¨ sindaco Michele Nardacchione (Insieme tracciamo la strada).

A Casalciprano lâ€™amministrazione Ã¨ guidata da Eliseo Castelli (Crescere insieme).

A Lupara il sindaco Ã¨ Giancarlo Di Lonardo (Cambiamo Lupara).

A Montenero di Bisaccia guida il Comune Simona Contucci (Montenero coraggiosa).

A Pietracatella Ã¨ sindaco Antonio Tomassone (Insieme per Pietracatella).

A Pietracupa il Comune Ã¨ guidato da Diego Milano (Con i giovani per Pietracupa).

A Provvidenti Ã¨ sindaco Robert Caporicci (Provvidenti verso il 2030).

A Roccavivara guida lâ€™amministrazione Giuseppe Domenico Rolando Di Renzo (Roccavivara bene comune).

A San Giuliano del Sannio Ã¨ sindaco Rosario De Matteis (Impegno comune).

Provincia di Isernia

Ad Agnone il sindaco Ã¨ Daniele Saia (Nuovo sogno agnonese).

A Conca Casale guida il Comune Riccardo Prete (Conca Casale viva).

A Montenero Val Cocchiara Ã¨ sindaco Filippo Zuchegna (Insieme per Montenero).

A Poggio Sannita il Comune Ã¨ guidato da Raffaele Policella (Poggio al centro).

A Roccasicura Ã¨ sindaco Mario Capretta (La Rocca nel cuore).

A Santa Maria del Molise guida lâ€™amministrazione Michele Labella (Insieme per il bene comune).

A Santâ€™Angelo del Pesco Ã¨ sindaco Nunzia Nucci (Orgoglio santangiolese).

A Sesto Campano il Comune Ã¨ guidato da Eustachio Macari (Noi ci siamo â€“ Continuiamo insieme).

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