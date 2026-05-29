Asrem, Nicola Rocchia è il nuovo direttore sanitario dell’Asrem: firmata la nomina, subentra a Giorgetta



Il dottor Nicola Sebastiano Pio Rocchia è il nuovo Direttore Sanitario dell’ASReM. La firma ufficiale sul contratto è avvenuta nella giornata di oggi, 29 maggio 2026, tramite la deliberazione del Direttore Generale n. 944. Stimato professionista già alla guida dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’ospedale 'San Timoteo' di Termoli, prenderà formalmente servizio a partire dal prossimo 4 giugno 2026.

Il nuovo assetto segue il collocamento in quiescenza del dottor Giovanni Emilio Giorgetta Che ha traghettato la Direzione Sanitaria come facente funzioni nell'ultimo periodo con dedizione e professionalità.

"Accetto questo incarico con grande senso di responsabilità e profondo rispetto per la complessa realtà sanitaria del Molise – ha commentato il neo Direttore Sanitario, Nicola Rocchia - Il mio percorso al 'San Timoteo' di Termoli mi ha permesso di vivere quotidianamente le esigenze dei pazienti e le sfide del personale di corsia. Metterò questa esperienza al servizio dell'intera regione, lavorando in sinergia con la direzione generale e amministrativa per garantire standard assistenziali sempre più efficienti e vicini ai cittadini."

"Con la nomina del dottor Rocchia si completa una squadra coesa e determinata a perseguire gli obiettivi di risanamento e rilancio della sanità molisana – ha aggiunto la Direttrice Amministrativa, Grazia Matarante - La Direzione Amministrativa garantirà il massimo supporto per tradurre le linee programmatiche sanitarie in azioni concrete, efficienti e sostenibili, mantenendo sempre al centro il diritto alla salute dei molisani."

"La scelta del dottor Rocchia – ha concluso il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo - risponde a criteri di altissima professionalità e profonda conoscenza del nostro sistema sanitario regionale. Siamo certi che le sue doti umane e tecniche daranno un forte impulso alle attività di programmazione e gestione ospedaliera e territoriale. Al dottor Giorgetta va il nostro più sentito ringraziamento per il prezioso lavoro svolto con spirito di servizio in un momento delicato di transizione."

Come si evince dall'atto ufficiale dell'azienda sanitaria la selezione è avvenuta attingendo dall'apposito elenco regionale degli idonei alla carica di Direttore Sanitario valutando i requisiti di esperienza e competenza del candidato.