SS 85 “Venafrana”, viabilità ripristinata dopo un blocco temporaneo causato da un ostacolo in carreggiata

È tornata regolare la circolazione sulla strada statale 85 “Venafrana”, dove nella mattinata di oggi, 29 maggio, il traffico era stato temporaneamente bloccato in direzione Isernia a causa della presenza di un ostacolo sulla carreggiata.

A darne notizia è stata Anas, che in una prima nota aveva segnalato l’interruzione della circolazione al chilometro 43,900, all’altezza di Isernia. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e la rimozione dell’ostacolo. In seguito, l’ente ha comunicato il ripristino della viabilità.