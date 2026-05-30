Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

SanitÃ , presentata la nuova Piattaforma Liste d'Attesa: il Molise ai vertici nazionali per i tempi di risposta

AttualitÃ 
Condividi su:

Eâ€™ stata presentata

ieri dal Direttore Generale Agenas, Dr. Angelo Tanese, la nuova Piattaforma

Nazionale delle Liste di attesa (PNLA), Istituita con il Decreto-legge n.

73/2024 come strumento di supporto al governo delle liste di attesa e al

monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie.

Alla suddetta

piattaforma afferiscono i dati regionali relativi alle prestazioni di visite

specialistiche e di diagnostica strumentale, con i tempi relativi alle

prescrizioni e alle prenotazioni nellâ€™ambito delle quattro classi di prioritÃ ,

e ad essa sarÃ  possibile accedere per verificare le percentuali di garanzia delle

singole prestazioni prioritarie indicate nel PNGLA 2019-2021, per ogni regione.

Con soddisfazione rileviamo che nella percentuale dei tempi

rispettati nel primo quadrimestre 2026, il Molise consolida le ottime posizioni

raggiunte nello stesso periodo del 2025, attestandosi a livello nazionale al 5Â°

posto per le prime visite e al 7Â° posto per la diagnostica strumentale.

Un traguardo reso

possibile dal grande lavoro svolto dalla Direzione Generale della Salute, nella

persona della Dr.ssa Gallo, e dal Dr Tamburro nel suo ruolo di RUAS (Responsabile

Unico Regionale dellâ€™Assistenza Sanitaria).

Un altro segmento

nellâ€™opera di riorganizzazione sanitaria portata avanti dalla Struttura

Commissariale, con margini di miglioramento per il prossimo futuro anche in

questo settore.   

Il

Commissario ad Acta - Avv. Marco Bonamico

Il

Subcommissario ad Acta â€“ Sen. Ulisse Di Giacomo

 
 
 
 
 


 

Condividi su:

Seguici su Facebook