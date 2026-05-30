SanitÃ , presentata la nuova Piattaforma Liste d'Attesa: il Molise ai vertici nazionali per i tempi di risposta

Eâ€™ stata presentata
ieri dal Direttore Generale Agenas, Dr. Angelo Tanese, la nuova Piattaforma
Nazionale delle Liste di attesa (PNLA), Istituita con il Decreto-legge n.
73/2024 come strumento di supporto al governo delle liste di attesa e al
monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie.
Alla suddetta
piattaforma afferiscono i dati regionali relativi alle prestazioni di visite
specialistiche e di diagnostica strumentale, con i tempi relativi alle
prescrizioni e alle prenotazioni nellâ€™ambito delle quattro classi di prioritÃ ,
e ad essa sarÃ possibile accedere per verificare le percentuali di garanzia delle
singole prestazioni prioritarie indicate nel PNGLA 2019-2021, per ogni regione.
Con soddisfazione rileviamo che nella percentuale dei tempi
rispettati nel primo quadrimestre 2026, il Molise consolida le ottime posizioni
raggiunte nello stesso periodo del 2025, attestandosi a livello nazionale al 5Â°
posto per le prime visite e al 7Â° posto per la diagnostica strumentale.
Un traguardo reso
possibile dal grande lavoro svolto dalla Direzione Generale della Salute, nella
persona della Dr.ssa Gallo, e dal Dr Tamburro nel suo ruolo di RUAS (Responsabile
Unico Regionale dellâ€™Assistenza Sanitaria).
Un altro segmento
nellâ€™opera di riorganizzazione sanitaria portata avanti dalla Struttura
Commissariale, con margini di miglioramento per il prossimo futuro anche in
questo settore.
Il
Commissario ad Acta - Avv. Marco Bonamico
Il
Subcommissario ad Acta â€“ Sen. Ulisse Di Giacomo