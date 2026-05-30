Il Molise dei Borghi eccellenti: Frosolone all’Assemblea Nazionale insieme a Oratino e Sepino

Il Comune parte dell’Associazione che
sostiene lo sviluppo turistico del territorio
Il Comune di Frosolone
ha partecipato alla 26ª Assemblea Nazionale dell’Associazione “I Borghi più
belli d’Italia”, svoltasi oggi a Trevi, in Umbria. Un importante momento di
confronto tra amministratori e rappresentanti dei borghi italiani impegnati
nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del
Paese.
Presente all’incontro
il Sindaco Pasquale De Lisio che così ha commentato: “Frosolone è tra “I
Borghi più belli d’Italia”, un traguardo prestigioso che testimonia la qualità
del patrimonio urbano, culturale e identitario del nostro comune. Nel Molise
- continua il primo cittadino - siamo solo quattro i comuni che fino a ora
sono riusciti a ottenere questo riconoscimento e sono Frosolone, Oratino,
Sepino e Fornelli. Far parte di questa Associazione rappresenta una grande
occasione per lo sviluppo turistico dei nostri territori”.
L’Associazione “I
Borghi più belli d’Italia” rappresenta infatti una delle principali reti di
promozione turistica e culturale del Paese, impegnata nella tutela dei piccoli
centri storici e nella valorizzazione delle loro eccellenze. Attraverso
iniziative condivise, attività di promozione e progettualità comuni, l’Associazione
contribuisce a rafforzare l’attrattività dei borghi aderenti, favorendo la
crescita del turismo sostenibile e la valorizzazione delle economie locali.
Gli obiettivi della 26ª
Assemblea Nazionale sono stati orientati al consolidamento delle strategie di
promozione dei territori, al rafforzamento della rete dei borghi associati e
alla definizione di nuove opportunità per intercettare flussi turistici sempre
più interessati alle destinazioni autentiche, ricche di storia, tradizioni e
cultura.
Per Frosolone, essere
parte di questa rete significa poter contare su uno strumento concreto di
sviluppo e promozione, capace di accrescere la visibilità del borgo a livello
nazionale e internazionale, sostenere le attività economiche locali e
valorizzare il patrimonio materiale e immateriale che caratterizza la comunità.
La partecipazione
all’assemblea di Trevi conferma pertanto l’impegno dell’Amministrazione
comunale nel perseguire politiche di valorizzazione del territorio e di
promozione turistica, nella consapevolezza che il riconoscimento de “I Borghi
più belli d’Italia” rappresenti non soltanto un prestigioso attestato di
qualità ma anche un’importante opportunità di crescita e sviluppo per l’intera
comunità.
Presenti, insieme al
Sindaco Pasquale De Lisio, la sindaca di Oratino, Loredana Latessa, e
l’assessore Michela Lisella del Comune di Sepino.