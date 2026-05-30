Il Molise dei Borghi eccellenti: Frosolone all’Assemblea Nazionale insieme a Oratino e Sepino

Il Comune parte dell’Associazione che

sostiene lo sviluppo turistico del territorio

Il Comune di Frosolone

ha partecipato alla 26ª Assemblea Nazionale dell’Associazione “I Borghi più

belli d’Italia”, svoltasi oggi a Trevi, in Umbria. Un importante momento di

confronto tra amministratori e rappresentanti dei borghi italiani impegnati

nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del

Paese.

Presente all’incontro

il Sindaco Pasquale De Lisio che così ha commentato: “Frosolone è tra “I

Borghi più belli d’Italia”, un traguardo prestigioso che testimonia la qualità

del patrimonio urbano, culturale e identitario del nostro comune. Nel Molise

- continua il primo cittadino - siamo solo quattro i comuni che fino a ora

sono riusciti a ottenere questo riconoscimento e sono Frosolone, Oratino,

Sepino e Fornelli. Far parte di questa Associazione rappresenta una grande

occasione per lo sviluppo turistico dei nostri territori”.

L’Associazione “I

Borghi più belli d’Italia” rappresenta infatti una delle principali reti di

promozione turistica e culturale del Paese, impegnata nella tutela dei piccoli

centri storici e nella valorizzazione delle loro eccellenze. Attraverso

iniziative condivise, attività di promozione e progettualità comuni, l’Associazione

contribuisce a rafforzare l’attrattività dei borghi aderenti, favorendo la

crescita del turismo sostenibile e la valorizzazione delle economie locali.

Gli obiettivi della 26ª

Assemblea Nazionale sono stati orientati al consolidamento delle strategie di

promozione dei territori, al rafforzamento della rete dei borghi associati e

alla definizione di nuove opportunità per intercettare flussi turistici sempre

più interessati alle destinazioni autentiche, ricche di storia, tradizioni e

cultura.

Per Frosolone, essere

parte di questa rete significa poter contare su uno strumento concreto di

sviluppo e promozione, capace di accrescere la visibilità del borgo a livello

nazionale e internazionale, sostenere le attività economiche locali e

valorizzare il patrimonio materiale e immateriale che caratterizza la comunità.

La partecipazione

all’assemblea di Trevi conferma pertanto l’impegno dell’Amministrazione

comunale nel perseguire politiche di valorizzazione del territorio e di

promozione turistica, nella consapevolezza che il riconoscimento de “I Borghi

più belli d’Italia” rappresenti non soltanto un prestigioso attestato di

qualità ma anche un’importante opportunità di crescita e sviluppo per l’intera

comunità.

Presenti, insieme al

Sindaco Pasquale De Lisio, la sindaca di Oratino, Loredana Latessa, e

l’assessore Michela Lisella del Comune di Sepino.