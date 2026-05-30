Disavventura sul Matese: escursionista ferito sul sentiero salvato dall'elisoccorso

CAMPITELLO MATESE. Una mattinata di trekking si Ã¨ trasformata in momenti di grande apprensione oggi sul massiccio del Matese. Un escursionista, impegnato in unâ€™uscita in quota insieme a un gruppo di amici, Ã¨ rimasto ferito lungo uno dei sentieri impervi che si snodano a partire dal pianoro di Campitello Matese.

La richiesta di aiuto Ã¨ scattata intorno alle 10:30, quando uno dei componenti del gruppo ha allertato la Centrale unica di risposta del NUE 112. Immediatamente si Ã¨ messa in moto la macchina dei soccorsi, coordinata dalla Centrale operativa del 118.

Mentre le squadre territoriali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e il personale sanitario del 118 di Bojano raggiungevano il luogo dell'incidente a piedi lungo il sentiero per prestare le prime cure e stabilizzare il paziente, da Pescara Ã¨ decollato l'elisoccorso.

Raggiunte le coordinate dell'evento, l'aeromobile ha sbarcato tramite verricello l'Ã©quipe di missione: un medico rianimatore, un infermiere di Area Critica e il tecnico del Soccorso Alpino.

Le operazioni hanno richiesto una precisa coordinazione logistica: mentre il personale a terra provvedeva all'immobilizzazione del ferito sulla speciale barella verricellabile, l'elicottero Ã¨ dovuto volare via per effettuare un rapido rifornimento di carburante.

o nella fase cruciale. L'elicottero, tornato sul posto, ha recuperato il paziente e il medico rianimatore, elitrasportando l'escursionista direttamente all'Ospedale "Cardarelli" di Campobasso per la centralizzazione e gli accertamenti del caso.

Nel frattempo, l'infermiere e il tecnico rimasti a terra sono stati riaccompagnati a piedi dalle squadre territoriali fino al pianoro di Campitello Matese, dove l'elicottero â€“ di rientro da Campobasso â€“ Ã¨ atterrato un'ultima volta per imbarcarli e fare rotta verso la base abruzzese.

L'operazione, conclusasi con successo, ha visto la fondamentale sinergia tra il Soccorso Alpino del Molise, il 118, l'elisoccorso di Pescara e il supporto dei Vigili del Fuoco giunti sul posto.