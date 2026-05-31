Borghi più belli d’Italia, Balice a Trevi: confronto e opportunità per Termoli

TREVI, 31.05.2026 - Il Sindaco Nicola Balice ha partecipato ieri a Trevi alla 26ª edizione dell’assemblea nazionale dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

Nello scorso mese di dicembre la città di Termoli è stata insignita del titolo di “Borgo ospite”, un riconoscimento che tiene conto di attenti parametri che consentono successivamente l’adesione all’associazione.

Un attestato che fin da subito ha trovato il parere favorevole dell’amministrazione comunale in quanto l’associazione è sempre alla ricerca dei piccoli centri storici italiani più degni di menzione per lo "spiccato interesse storico e artistico". L’assemblea si è dimostrata un momento importante di confronto tra i primi cittadini presenti in Umbria in questi giorni.

“La partecipazione a questa assemblea - ha spiegato il Sindaco Nicola Balice - rappresenta un’importante occasione di crescita e confronto per il nostro Comune. Far parte della rete dei Borghi più belli d’Italia significa condividere buone pratiche, costruire progettualità comuni e rafforzare la capacità di attrarre visitatori e investimenti, valorizzando al tempo stesso la nostra storia, le tradizioni e la qualità della vita che caratterizzano il nostro territorio”.

A Trevi era presente, tra gli altri,

L’assemblea annuale si è tenuta presso la chiesa di San Francesco a Trevi con i saluti iniziali e l’introduzione del presidente dell’associazione Fiorello Primi a cui sono seguiti gli interventi dei numerosi ospiti.

Ad oggi l’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, fondata nel 2002, annovera 832 Comuni e rappresenta, come è stato detto, il meglio che il Paese nascosto riesca oggi ad offrire. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi strategici legati allo sviluppo sostenibile dei borghi, alla promozione turistica, alla tutela delle identità locali e alle opportunità di finanziamento e collaborazione tra i Comuni aderenti alla rete.

“La presenza del Comune di Termoli all’assemblea di Trevi - ha concluso il Sindaco Balice - conferma l’impegno della nostra amministrazione comunale nel voler essere presenti per fare rete e per individuare iniziative tese alla promozione del nostro borgo e del patrimonio locale”.