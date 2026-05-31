80° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA Cerimonia di commemorazione e riflessione Piazza Unità d’Italia – Ore 19:00

“La Repubblica è il bene di tutti e vive nella coscienza, nella libertà e nella partecipazione dei cittadini.” Il Sindaco l’Amministrazione comunale in occasione dell’80° Anniversario della nascita della Repubblica Italiana invitano le Autorità civili, militari e religiose, i Dirigenti scolastici, gli studenti, le Associazioni e tutta la Comunità al momento di commemorazione e riflessione dedicato ai valori fondanti della Repubblica e alla memoria di quanti hanno contribuito alla libertà, alla democrazia e alla pace del nostro Paese.

La cerimonia si terrà il giorno 2 giugno alle ore 19:00 in Piazza Unità d’Italia. Seguirà un corteo che si dirigerà verso l’Ospedale San Francesco Caracciolo. La Festa della Repubblica vuole e deve essere anche un momento per richiamare l’attenzione sul diritto alla salute e sulla tutela della dignità umana, valore fondante che ispira la nostra Carta Costituzionale.

Nel ricordo della storia e nell’impegno verso le nuove generazioni, la presenza della cittadinanza rappresenterà un segno di condivisione e di appartenenza ai principi della Costituzione repubblicana.