La Repubblica vive nelle comunitÃ  che partecipano Messaggio del Sindaco di Capracotta, Candido Paglione, per lâ€™80Â° Anniversario della Repubblica Italiana

Il 2 giugno 1946 rappresenta una delle date piÃ¹ alte della nostra storia nazionale. Ottantâ€™anni fa, il popolo italiano scelse la Repubblica, la libertÃ e la democrazia. Per la prima volta, insieme agli uomini, votarono anche le donne italiane: una conquista di civiltÃ che aprÃ¬ una nuova stagione di diritti, partecipazione e uguaglianza. Da allora, la Repubblica Ã¨ cresciuta sulle fondamenta della Costituzione, nata un anno dopo dalla volontÃ di un popolo che aveva conosciuto la guerra, la dittatura e le divisioni, ma che seppe ritrovare unitÃ , dignitÃ e speranza.

Anche qui, a Capracotta, tra le montagne e nelle nostre case, da ottantâ€™anni vive lo spirito della Repubblica, fatto di solidarietÃ , sacrificio, lavoro e rispetto della persona. Queste parole non appartengono soltanto alla memoria, parlano al presente e indicano una responsabilitÃ per il futuro. Oggi piÃ¹ che mai, soprattutto ai giovani, dobbiamo ricordare che la democrazia non Ã¨ una conquista definitiva. La pace, la libertÃ , il diritto di voto, la partecipazione civile e il rispetto delle istituzioni vanno custoditi ogni giorno con impegno, senso critico e responsabilitÃ . La nostra Costituzione continua a indicarci la strada. Lâ€™articolo 3 afferma il principio di uguaglianza e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertÃ e la dignitÃ delle persone. Ãˆ un principio altissimo, che troppo spesso rischia di essere disatteso quando interi territori interni, montani e periferici vengono lasciati indietro. Per questo, celebrare la Repubblica significa anche ribadire con forza la necessitÃ di un vero riequilibrio territoriale, che garantisca pari diritti e pari opportunitÃ a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono. Non possono esistere territori di serie A e territori di serie B.

Difendere i piccoli comuni, le aree interne e le comunitÃ della montagna, dunque, significa dare piena attuazione alla Costituzione e rafforzare la coesione nazionale. In questo percorso, i valori europei della pace, della solidarietÃ , della cooperazione tra i popoli e della tutela delle autonomie locali rappresentano un riferimento fondamentale. In un tempo attraversato da guerre, tensioni e nuove disuguaglianze, lâ€™Europa e la nostra Repubblica devono continuare a essere presidio di democrazia, diritti e giustizia sociale. Alle nuove generazioni lâ€™invito a custodire la memoria di chi ci ha consegnato la libertÃ , ma anche il coraggio di costruire un futuro piÃ¹ giusto, piÃ¹ inclusivo e piÃ¹ umano

. La Repubblica vive ogni volta che un cittadino partecipa, ogni volta che una comunitÃ resta unita, ogni volta che il bene comune prevale sugli egoismi e sullâ€™indifferenza. Con orgoglio e gratitudine celebriamo questi primi ottantâ€™anni della Repubblica Italiana, consapevoli che il futuro del Paese passa anche dalla forza, dalla dignitÃ e dalla vitalitÃ delle nostre comunitÃ .