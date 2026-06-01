Agnone, ecco la nuova giunta comunale: Masciotra vicesindaco, con Petrecca, Sciullo e Cerbaso assessori

Raffaele Masciotra, Mario Petrecca, Enrica Sciullo e Michela Cerbaso: sono questi i quattro componenti della giunta nominata dal sindaco di Agnone, Daniele Saia. I nuovi assessori comunali saranno chiamati a portare avanti azioni amministrative indirizzate allo sviluppo della città.

Tra loro, Raffaele Masciotra ricoprirà anche il ruolo di vicesindaco. Le deleghe ai membri della giunta, insieme alle deleghe per i consiglieri eletti e per i componenti dello Staff del Sindaco, saranno assegnate nei prossimi giorni.

“Con la formazione della giunta – ha commentato Saia - torniamo pienamente operativi e pronti ad adottare nuovi atti fondamentali per la nostra Agnone. L’esecutivo, nominato nel pieno rispetto delle quote rosa, valorizza il mandato che i cittadini hanno affidato agli eletti. Nel caso di Cerbaso, si è voluto dare seguito alla fiducia espressa dagli elettori nella scorsa tornata elettorale, tenendo conto del passo indietro da lei compiuto nella precedente fase amministrativa per senso di responsabilità. La nostra esperienza alla guida di Agnone sarà corale e si servirà dell’impegno di tutti: non solo della giunta, ma anche dei consiglieri delegati e dello Staff del Sindaco, come è già successo negli ultimi cinque anni e mezzo di lavoro. Attualmente – ha concluso il primo cittadino - siamo nella fase di definizione delle deleghe, per garantire assegnazioni mirate che sappiano elevare le capacità di ognuno. Le comunicazioni a riguardo arriveranno nei prossimi giorni”.