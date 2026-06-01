Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Il Cittadino câ€™Ã¨ chiama alla mobilitazione: il 2 giugno in piazza per difendere lâ€™ospedale di Agnone

AttualitÃ 
Condividi su:

Il comitato civico Il Cittadino c'Ã¨, accogliendo l'invito dell'amministrazione comunale di Agnone, alla partecipazione all'evento commemorativo del 2 giugno, in occasione dellâ€™80Â° Anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Invita tutti alla mobilitazione civile a difesa della sanitÃ  ospedaliera in Alto Molise. L'appuntamento Ã¨ alle 18.30, piazza UnitÃ  d'Italia per coordinarci. Riteniamo opportuno, visto i tagli previsti dal piano operativo sanitario al nostro territorio e al Molise tutto, tornare nelle piazze con il nostro lenzuolo bianco. Non Ã¨ tempo di resa! Ãˆ tempo di difesa dell'ospedale di Area Particolarmente Disagiata di Agnone e dell'Alto Molise. Soprattutto Ã¨ tempo di impegno civile per avere servizi adeguati e funzionali alle nostre necessitÃ . Uniti a difesa dei nostri diritti nel giorno della commemorazione della nostra Repubblica! Il comitato civico il Cittadino c'Ã¨.

Condividi su:

Seguici su Facebook