Belmonte del Sannio, tra innovazione e tradizione: nuova panchina smart in piazza e sedie nel centro storico

BELMONTE DEL SANNIO – Un paese che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. È questa la filosofia che ha guidato gli ultimi interventi di riqualificazione dell’arredo urbano, pensati per rendere gli spazi pubblici più accoglienti, funzionali e vicini alle esigenze dei cittadini.

Tra le principali novità spicca l’installazione di una panchina solare di ultima generazione in Piazza Risorgimento, un elemento innovativo che consentirà a residenti e visitatori di rilassarsi all’aperto e, allo stesso tempo, ricaricare smartphone e dispositivi elettronici sfruttando esclusivamente l’energia del sole. Un piccolo ma significativo passo verso una comunità sempre più attenta alla sostenibilità e alle nuove tecnologie.

Accanto all’innovazione, però, trova spazio anche il recupero delle tradizioni. Nel centro storico sono state infatti collocate alcune sedie che richiamano un’usanza profondamente radicata nella memoria collettiva del paese: quella di trascorrere le serate estive davanti alla porta di casa, a “prendere il fresco”, conversando con vicini e amici e condividendo momenti di socialità.

L’iniziativa punta proprio a favorire l’incontro tra le persone e a valorizzare il patrimonio umano e culturale del borgo, creando spazi che invitino alla convivialità e alla riscoperta delle relazioni di comunità.

Il progetto rappresenta inoltre il risultato di una collaborazione consolidata tra l’amministrazione comunale e i cittadini. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al gruppo “Progetti Belmonte”, che da tempo contribuisce con entusiasmo e spirito di servizio alla realizzazione di interventi volti a migliorare il paese.

«La comodità del futuro, la bellezza dei ricordi e una comunità unita che si prende cura dei propri spazi»: è questo il messaggio che accompagna l’iniziativa, simbolo di un territorio che cresce attraverso la partecipazione e l’impegno condiviso.

Un connubio tra tecnologia, tradizione e senso di appartenenza che rende Belmonte del Sannio sempre più accogliente e vivibile.