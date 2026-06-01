Baglioni, rinviato al 2027 il concerto di Termoli: il tour slitta per motivi di salute

Slitta al 2027 anche la tappa di Termoli del “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni. Lo rende noto un comunicato diffuso dall’organizzazione, che annuncia il rinvio dell’intera tournée a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.

Il tour avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, ma le condizioni di salute del cantante hanno reso necessario il posticipo di tutti gli appuntamenti al 2027. Tra questi anche il concerto previsto all’Arena del Mare di Termoli. La data originariamente fissata per il 19 agosto 2026 è stata riprogrammata per il 16 agosto 2027. Contestualmente sono state riprogrammate tutte le altre date già annunciate del tour.

1 luglio 2027 Codroipo (UD), Villa Manin (posticipo del 3 luglio 2026);

2 luglio 2027 Este (PD), Castello Carrarese (posticipo del 5 luglio 2026);

3 luglio 2027 Marostica (VI), Piazza Castello (posticipo del 4 luglio 2026);

4 luglio 2027 Villafranca (VR), Castello Scaligero (posticipo del 2 luglio 2026);

6 luglio 2027 Pistoia, Piazza Duomo (posticipo del 7 luglio 2026);

7 luglio 2027 Genova, Arena del Mare - Porto Antico (posticipo dell’8 luglio 2026);

10 luglio 2027 Cernobbio (CO), Villa Erba (posticipo dell’11 luglio 2026);

12 luglio 2027 Bergamo, Arena Fiera (posticipo del 13 luglio 2026);

15 luglio 2027 Firenze, Le Cascine - Prato delle Cornacchie (posticipo del 16 luglio 2026);

17 luglio 2027 Cattolica (RN), Arena della Regina (posticipo del 17 luglio 2026);

19 luglio 2027 Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi (posticipo del 20 luglio 2026);

20 luglio 2027 Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi (posticipo del 21 luglio 2026);

24 luglio 2027 Agrigento, Live Arena (posticipo del 26 luglio 2026);

25 luglio 2027 Agrigento, Live Arena (posticipo del 27 luglio 2026);

27 luglio 2027 Palermo, Teatro di Verdura (posticipo del 28 luglio 2026);

28 luglio 2027 Palermo, Teatro di Verdura (posticipo del 29 luglio 2026);

7 agosto 2027 Castiglioncello (LI), Castello Pasquini (posticipo del 16 agosto 2026);

8 agosto 2027 Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli (posticipo del 17 agosto 2026);

16 agosto 2027 Termoli (CB), Arena del Mare (posticipo del 19 agosto 2026);

17 agosto 2027 Apricena (FG), Cava dell’Erba (posticipo del 22 agosto 2026);

18 agosto 2027 Barletta (BAT), Fossato del Castello (posticipo del 20 agosto 2026);

19 agosto 2027 Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia (posticipo del 21 agosto 2026);

21 agosto 2027 Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello (posticipo del 25 agosto 2026);

22 agosto 2027 Cirò Marina (KR), Arena Saracena (posticipo del 24 agosto 2026);

23 agosto 2027 Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri (posticipo del 26 agosto 2026);

25 agosto 2027 Paestum (SA), Arena dei Templi (posticipo del 27 agosto 2026);

28 agosto 2027 Lanciano (CH), Parco delle Rose (posticipo del 29 agosto 2026);

31 agosto 2027 Parma, Parco Ducale (posticipo del 1° settembre 2026);

2 settembre 2027 Brescia, Piazza della Loggia (posticipo del 3 settembre 2026);

4 settembre 2027 Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima (posticipo del 5 settembre 2026);

8 settembre 2027 Macerata, Sferisterio (posticipo del 9 settembre 2026);

9 settembre 2027 Macerata, Sferisterio (posticipo del 10 settembre 2026);

11 settembre 2027 Caserta, Reggia di Caserta - Piazza Carlo di Borbone (posticipo del 12 settembre 2026);

12 settembre 2027 Caserta, Reggia di Caserta - Piazza Carlo di Borbone (posticipo del 13 settembre 2026);

17 settembre 2027 Torino, Piazza San Carlo (posticipo del 18 settembre 2026).

Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date riprogrammate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. L’organizzazione ha inoltre reso noto che verranno comunicate successivamente le informazioni relative ai concerti di Venezia, Spoleto (PG), Siracusa, Taormina (ME), Alghero (SS), Cagliari, Trento, Vigevano (PV) e Sordevolo (BI), insieme alle rispettive date di recupero, per le quali rimarranno validi i biglietti già acquistati.