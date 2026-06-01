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Agnone, al via il nuovo servizio di controllo dei parcheggi: oggi il debutto degli ausiliari del traffico.

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Ãˆ entrato ufficialmente in funzione da oggi, 1Â° giugno, il nuovo servizio di controllo dei parcheggi a pagamento ad Agnone, affidato dal Comune a una societÃ  privata con sede a Chieti.

Il servizio Ã¨ stato avviato nel rispetto delle modalitÃ  giÃ  in vigore per la sosta nelle aree a pagamento e prevede controlli negli orari compresi tra le 8 e le 13 e tra le 16 e le 20. Rimane invariata anche la tariffa minima, fissata a 20 centesimi per 20 minuti di sosta.

A svolgere il servizio saranno due giovani di Agnone, incaricati della verifica del corretto utilizzo dei parcheggi a pagamento e del rispetto delle norme previste dal regolamento comunale. Proprio nella giornata odierna ha fatto il suo esordio uno dei due ausiliari del traffico, Matteo, che Ã¨ stato notato dai cittadini mentre effettuava i controlli nelle aree interessate e' estremamente gentile nel fornire informazioni.

L'avvio del nuovo servizio rappresenta una novitÃ  per la gestione della sosta in cittÃ  e punta a garantire maggiore rispetto delle regole, una migliore rotazione dei posti auto e un utilizzo piÃ¹ ordinato degli spazi destinati ai parcheggi a pagamento.

 
 
 
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